Galatasaray'da, 10 yıl sonra bir ilk

Galatasaray'da şimdiden adını tarihe altın harflerle yazdıran Fernando Muslera, yaşadığı sakatlıktan dolayı önümüzdeki sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.





Yabancı kontenjanı sebebiyle sezonun ilk bölümünde lisansı da çıkarılmayacak olan Uruguaylı kaleci, 2011'de başlayan Galatasaray kariyeri boyunca Süper Lig'de hiçbir ilk maçı kaçırmadı. Galatasaray, böylelikle tam 10 yıl sonra Muslera'dan yoksun sezona giriş yapacak.





AYKUT ERÇETİN İLE SEZONUN İLK MAÇINI OYNAMIŞTI





Sarı kırmızılılar, en son 2010/11 sezonunun ilk maçına yedek kaleci Aykut Erçetin ile çıkmıştı.