Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da 'maaş indirimi' krizi /08 Mayıs 2020 19:10

Galatasaray'da 'maaş indirimi' krizi

Galatasaray'da Muslera dışındaki tüm futbolcuların, maaşında indirime gitmek istemediği iddia edildi.

SHABER3.COM

Sabah'ın haberine göre; vergiler hariç 60 milyon Euro ödeme taahhüdü verdikleri futbol takımından toplamda 10 milyon Euro indirim isteyen Galatasaray yönetimi, olumsuz cevap aldı.

Futbolun durduğu nisan ve mayıs ayında futbolcularına her kulüp gibi ödeme yapmak istemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, sadece takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera'dan olumlu geri dönüş aldı. Yabancıların başını çektiği oyuncuların çoğu, indirim talebini kabul etmezken son çare olarak FIFA'ya başvuracaklarını söylediler. 

10 MİLYON EURO'LUK FEDA

Teknik heyetle birlikte yıllık maliyeti (garanti para+maç başı primleri-başarı bonusları+vergiler) 80 milyon Euro'yu buluyor.

İlk planda oyunculardan 10 milyon Euro fedakârlık bekleyen yönetim, FIFA resti karşısında sıkıntılı sürece girdi. Bu hamle sonrasında yönetim de FIFA'nın salgın döneminde mart-nisan-mayıs ayları için alacağı kararlara göre hareket etme kararı aldı. 
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