Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF'ye sert çıkış

“İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış.” diyen Galatasaray Başkanı Özbek, “Federasyon özerk bir kurum. Karışanı yok, görüşeni yok. Sen nasıl bunu bir anda ters düz ederek geçmiş federasyonun aldığı kararı yok sayarak bir karar alıyorsun.” dedi.





“Federasyonun şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi lazım. Yarın da bu federasyonun aldığı kararları ortaya koyacağız, tartışacağız. Bunun sonu gelmez. Buradaki en büyük düşünülmesi gereken husus, geçmiş federasyonların aldığı kararların yok sayılması. Federasyon özerk bir kurum. Karışanı yok, görüşeni yok. Sen nasıl bunu bir anda ters düz ederek geçmiş federasyonun aldığı kararı yok sayarak bir karar alıyorsun.”





“Bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar alamaz. Çok dikkatli olması lazım. Burada dün de de ifade ettim, yarın biri çıkacak ‘Ben şu kararı beğenmiyorum. Haydi yeniden kurul kuralım bu konuyu da inceleyelim’. Bunun sonu gelmez. Kaldı ki, bu konu daha önceden Tahkim’e gitmiş, karar verilmiş. Tahkim’in de kararı sorgulanmaya başladı.”





Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin 5 yıldız talebi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili olarak komisyon oluşturduğunu açıklamasına tepki gösterdi.TFF geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda “Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verdi.Federasyonun geçmişte aldığı kararların tartışılamayacağını söyleyen Özbek, “Yeniden Türk futbolunun içine, futbolla alakası olmayan bir tartışmayı getirip gündemin ortasına sezon başlamadan bomba gibi koydular.” ifadelerini kullandı.Dursun Özbek’in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:“Ben bunun çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Yeniden Türk futbolunun içine, futbolla alakası olmayan bir tartışmayı getirip gündemin ortasına sezon başlamadan bomba gibi koydular. Bir sene de bunu tartışırız. Türk futbolunun marka değerini yükseltmeye çalışırken mümkün olduğu kadar aşağıya çekmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”“40 sene kimsenin aklına gelmemiş, 40 sene sonra ‘bu konuya bir bakalım’. Böyle bir mantık olabilir mi arkadaş? Söylenecek çok şey var da. Söylediğimiz zaman olayı köpürtmek yerine şunun peşindeyiz, futbola odaklanalım. Türk futboluna odaklanalım. Bunlar futbolun dışına taşınmış kararlar. Bazı arkadaşlarda sürekli böyle bir arzu var. Futbolu sahanın dışına taşıyalım, orada gündem yaratalım diye arzu var.”“Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olarak da bu kararı kınıyoruz. Geçmişteki kararları yok saymak, o yönetimlere de ihanet anlamına geliyor. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış. O duruma geldik. Türk futbolunun buna ihtiyacı yok.”