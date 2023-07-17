Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener: 'Zam rüzgarına sessiz kalmayacağız' /17 Temmuz 2023 20:31

Meral Akşener: 'Zam rüzgarına sessiz kalmayacağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın 81 il başkanlığında ekonomi açıklaması yapacaklarını belirterek, “İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız” dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimini yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimini ise yüzde 20'ye çıkaran karar yürürlüğe girmiş, söz konusu artışın ardından birçok temel ihtiyaç ürününe adeta zam yağmıştı.

AKŞENER'DEN TEPKİ

İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız” dedi.

Meral Akşener Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklamada yaşanan zamları eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın 81 il başkanlığında ekonomi açıklaması yapacaklarını belirten Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız! “Millet için milletle beraber” anlayışıyla demokratik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; Yarın saat 12:00’de 81 İl Başkanlığımızın yapacağı ortak açıklamayla, her zaman olduğu gibi yine milletimizin gür sesi olacağız!”
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