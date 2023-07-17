Hatay ve Mersin’in ardından Tekirdağ’da da başladı

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Hatay ve Mersin’de dün başlayan orman yangınları kontrol altına alınmaya başlandı. Hatay’daki yangında, yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yüzünden evler tahliye edilmişti.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.





Bugünde Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.Deveciköy Kuştepe mevkiinde saat 16.00 sularında çıkan yangının dumanını gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Orman Müdürlüğü’ne bağlı 15 arazöz ile Malkara ilçesi ile çevre illerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.Öte yandan muhalefet, kurumların halktan gerçekleri gizlediğini iddia ediyor.CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, orman yangınlarının ülke genelinde sıkça görüldüğü bu günlerde Orman Genel Müdürlüğü’nün orman yangını verilerini gizlediğini belirtti.Dinçer, yaptığı açıklamada, geçen yıllarda Orman Genel Müdürlüğü (OGM) internet sitesinde anlık yangınlar ve bu yangınlara müdahale durumunu gösteren liste ve haritanın erişime kapatıldığını hatırlattı.Dinçer, “Halkımızın her alanda bilgi almasına kısıtlama getirildiği gibi orman yangınlarıyla ilgili bilgi almasına da erişim engeli getirildi. Her yıl orman yangınlarının nerede çıktığı ve bu yangınlara müdahale durumunu gösteren liste ve harita bu yıl yeni bakanın göreve başlamasıyla birlikte devre dışı bırakıldı. OGM sitesinde yer alan ve anlık yangın bilgisi veren Türkiye haritası ve sürekli güncellenen listede artık veri paylaşılmamaktadır” dedi.“Ciğerlerimiz yanarken kurumun anlık veri paylaşmaması, yönetimde şeffaflık sorunu yaratmanın yanı sıra bilgi kirliliğine de yol açmaktadır” diyen Dinçer, yangın bölgelerindeki vatandaşların doğru bilgiye hızlı ulaşma konusunda sıkıntı yaşandığını aktardı.Dinçer, “Orman Bakanını en kısa sürede bu sistemi yeniden devreye sokmaya ve kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında gerekli açıklamaları yapmaya davet ediyoruz” dedi.9 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde en az 12 ilde orman yangınları meydana geldiğini ve yaklaşık 904 hektarlık ormanlık alanın yandığını ifade eden Dinçer, şöyle devam etti:“Bu verileri, ülkemizin sorumlu kurumları veri akışı sağlamadığı için yabancı kurumların sistemlerinden öğrenmek durumda kalıyoruz. Avrupa Birliği Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programı Copernicus’tan ülkemizde geçtiğimiz hafta gerçekleşen yangınlar hakkında bilgi toplamaya çalıştık. AB verilerine göre, 9 Temmuz ile 15 Temmuz arasında Adana’da 57 hektar, Konya’da 28, Mersin’de 11 hektar, Muğla’da 258 hektar, İzmir’de 543 hektar, Şırnak’ta 7 hektar olmak üzere toplamda 904 hektarlık orman alanın yandığını gördük. Ancak biz ülkemizin kurumlarından anlık bilgiye ulaşmak istiyoruz. Orman Bakanlığı ve OGM’yi de bu konuda sorumlu davranmaya davet ediyor, geçtiğimiz yıllarda kullanılan sistemin neden devre dışı bırakıldığını açıklamaya çağırıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele bütçesinin azaltılarak ormanlarımızın yok olmasına göz yuman Bakanlığın, en azından kamuoyuyla şeffaf bilgi paylaşmamasını bekliyoruz.