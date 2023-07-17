Türkiye, 'çalışanlar için en kötü 10 ülke' arasında yer alıyor

Raporda, Türkiye'de işverenlerin "örgütlenmeye çalışan işçileri metodik olarak işten çıkardığı" kaydedildi.







“Örgüt propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Fincancı 2023'ün ocak ayında tahliye edildi.





Euronews'te yer alan habere göre Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) 148 ülkeyi kapsayan raporuna göre Türkiye, 2023 yılında "çalışanlar için en kötü 10 ülke" arasında gösterildi.Raporda, "işçilerin özgürlükleri ve hakları acımasızca saldırıya uğramaya devam etti, polis protestoları bastırdı ve sendika liderleri keyfi olarak tutuklandı" denildi.Türkiye, Küresel Haklar Endeksi'nde “işçi haklarının garanti altında olmadığı” anlamına gelen 5. grupta yer aldı.Endekste "Çalışanlar için en kötü 10 ülke" şu şekilde sıralandı: Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Guatemala, Myanmar, Filipinler, Tunus ve Türkiye.Türkiye, son iki yıl da bu kategoride gösterilmişti.Raporda 26 Şubat 2023'te 'yolsuzluğu protesto edenlerin" gözaltına alındığı ifade edildi.İstanbul'da düzenlenen protesto sırasında gözaltına alınanlar arasında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Engin Erdoğan, sendika liderleri ve üyeleri olduğu belirtildi.Raporda, "Protesto, DİSK ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından, ülkedeki son depremin mağdurlarına yardım çabalarını engelleyen yolsuzluk raporları üzerine düzenlendi." denildi."Devlet suçları için bağımsız soruşturma" isteyen ve gözaltına alınan 100'den fazla kişi arasında her iki sendika üyelerinin bulunduğu kaydedildi.Raporda, geçtiğimiz yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın hapis cezası alması da yer aldı.Fincancı'nın "Türkiye'nin Irak'taki askeri operasyonları sırasında kimyasal gaz kullandığı iddialarına ilişkin medyada yer alan yorumları ve bağımsız soruşturma çağrısı nedeniyle" hapsedildiği; duruşmaya gözlemci olarak katılmaya çalışan beş KESK üyesi tutuklandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı" belirtildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fincancı'nın görevinden uzaklaştırılmasını talep ettiği hatırlatılan belgede, "Görevden uzaklaştırma, sendikaların kendi faaliyetlerini ve yapılarını örgütleme özgürlüğüne açık ve kabul edilemez bir müdahale olacaktır." denildi.Raporda Fincancı için, "işkence karşıtı çalışmalarda onlarca yıllık deneyime sahip bir adli tıp uzmanı. Aktivizmi nedeniyle birçok kez takibata uğradı ve 2016'da bir basın özgürlüğü kampanyasına destek verdiği için tutuklandı." ifadelerine yer verildi.ITUC'nin geleneksel yıllık raporu, 148 ülkede işçi hakları ve çalışma hayatına dair uygulamalara bakılarak hazırlanıyor.Endeks, ülkeleri 1,2,3,4,5 ve 5+ şeklinde gruplara ayırıyor. İşçi hakları açısından en iyi grup 1. En kötü grup ise 5 numara. 5+ ise "hukukun üstünlüğü ilkesi bulunmadığından işçi haklarının güvence altına alınamadığı" ülkeleri gösteriyor. Raporda bu ülkeler arasında Afganistan, Somali, Suriye, Güney Sudan, Suriye, Yemen, Filistin, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Libya ve Myanmar bulunuyor.Endekste, 4. grup "hakların sistematik ihlalini"; 3. grup "hakların düzenli ihlalini", 2. grup "hakların ihlalinin tekrar edilmesini" ifade ediyor.Raporda "ara sıra hak ihlallerinin yaşandığı" 1. grupta, Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Norveç, İsveç" sıralanıyor.