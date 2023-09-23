Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın rakiplerinde kaos: Bayern Münih'te Matthijs de Ligt krizi! /23 Eylül 2023 12:33

Galatasaray'ın rakiplerinde kaos: Bayern Münih'te Matthijs de Ligt krizi!

Bayern Münih'te sezon başından beri yedek kulübesinde oturan De Ligt'in bu durumdan oldukça rahatsız olduğu iddia edildi.

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Matthijs de Ligt’in Kim Min-Jae transferi sonrasında fazla süre alamaması nedeniyle mutsuz olduğu iddia edildi.

GOAL'ün Bild’den aktardığı habere göre, ligde oynanan dört maça da kulübede başlayan De Ligt’in bu durum nedeniyle kendisini her geçen gün daha da rahatsız hissettiği belirtildi.

Son gelişmeler Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı alınan 4-3'lük galibiyetin ardından geldi ve De Ligt o akşam oyuna girmemesinin ardından kısa süre içerisinde stadyumu terk etti.

Bayern patronu Thomas Tuchel o zamandan beri kendisini üzgün hisseden yıldız oyuncunun durumunu değerlendirdi ve De Ligt’in zamanı gelince forma giyeceğini söyledi.

"DE LIGT OYNAMAYI HAK EDİYOR"

De Ligt’in antrenmanlarda oldukça iyi çalıştığını ve oynamayı hak ettiğini belirten Tuchel, "Bir stoper olarak yedekken oyuna girmek pek kolay olmuyor. Matthijs oynamayı %100 hak ediyor.  Şu anda oldukça iyi durumda. Elbette şu ana kadar aldığı süre kişisel olarak onun için yeterli değil ama o bir takım oyuncusu ve önemli olan takımın kazanması" dedi.
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