Samanyolu Haber /Politika / Mafyanın savcısı Kocaman, uyuşturucu baronun adamını Erdoğan’la tanıştırmış /23 Eylül 2023 12:37

Mafyanın savcısı Kocaman, uyuşturucu baronun adamını Erdoğan’la tanıştırmış

Almanya’ya kaçarken Esenboğa Havalimanı’nda yakalandıktan sonra tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’dan villa ve lüks araba ‘hediye’ aldığı iddiası gündeme gelen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın, Bataklık Davası’nda adı geçen eski AKP ilçe yöneticisi Sadık Karayeli, Erdoğan ile tanıştırdığı fotoğraf ortaya çıktı.

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Fotoğrafları gazeteci Alican Uludağ gündeme getirdi. Uludağ, sosyal medya paylaşımında fotoğraflara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

‘BU ADAMA BATAKLIK DOSYASINDA DOKUNAN OLMADI’

“Ayhan Bora Kaplan olayında okların çevrildiği Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman’ın geçmişe ilişkin bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. Kocaman, Ankara Başsavcısı olduğu dönemde Sadık Karayel adlı kişiyi Erdoğan ile tanışıyor. Peki, Sadık Karayel kim? Bataklık davasında bir dönem tutuklu olan eski Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek’in “Beni uyuşturucu baronu Nejat Daş ile tanıştıran kişi AKP Altındağ İlçe Yöneticisi Sadık Karayel’dir” dediği kişi. Bu adama Bataklık dosyasında dokunan olmadı.”


EMNİYET MÜDÜRÜ İLE UYUŞTURUCU BARONUNU TANIŞTIRDI

Diğer yandan gazeteci Tolga Şardan, Bataklık Operasyonu hakkında 2021 yılındaki yazdığı bir yazıda Sadık Karayel ile uyuşturucu baronu Nejat Daş’ın ilişkisine dair şunları yazmıştı:

Önce operasyonun ilk aşamasında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek’in ifadesinden başlayalım.

Yüksek, 4 Mayıs 2020’deki ifadesinde özetle şu bilgileri veriyor:

“ (…) Nejat Daş ile yaklaşık 1 sene önce Zorlu Center’ın lobisinde tanışmıştık. Tanışmamıza vesile olan şahıslar Ankara’dan tanıdığım Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Mamak Belediye Başkanlığı hukuk işlerinden sorumlu Sadık Karayel, Çağlayan Adliyesi’nde halen terör savcısı olarak görev yapan Onur Ekinci ve eski Erzincan valisi, şuan Merkez Valisi olan Süleyman Kahraman’dı.

Dosyada “bir numaralı isim” olarak yer alan uyuşturucu baronu Nejat Daş ise, süreci şöyle anlattı:

“(…) Ben, Necmettin Yüksek’i yaklaşık 1 sene önce Levent’te bulunan Zorlu Center’ın lobisinde tanıdım. Yanımda uzun zamandır Ankara’dan ahbaplığım olan şu an Mamak Belediye Başkanlığı’nda hukuk işlerinden sorumlu aynı zamanda Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Mütevelli Heyeti Üyesi olan Sadık Karayel de vardı. Ben, Karayel ile yaklaşık 2,5 sene önce Ankara’da bir ortamda tanışmıştım. Ama şu an ne şekilde tanıştığımızı ve kimin aracı olduğunu hatırlamıyorum.

O gün; Sadık Bey, beni İstanbul’da görevli bir vali ve savcı ile tanıştırdı. Bu iki şahsı ilk defa orada gördüm. Necmettin müdürü Sadık Bey çağırdı. Necmettin müdür lobiye şoförü İbrahim ile birlikte geldi. Tanışmamız bu şekilde oldu. Sadık Bey yanında bulunan vali ve savcıyı uzun zamandır tanıyordu. Bir ahbaplıkları vardı.

O gün Sadık Bey’in çağırması üzerine oraya gittim. Sadık Bey, beni birileri ile tanıştırmak için çağırmadı. Olaylar spontane gelişti. Beni Necmettin Müdür ile Sadık Bey, ‘Bak bu Nejat abimiz, kendisi iş adamıdır, İstanbul’da çeşitli yerlerde döviz büroları vardır, yukarıda da ofisi vardır’ diyerek bizzat tanıştırdı.”
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