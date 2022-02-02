Galatasaraylı ismin yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray 'dan 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrolarına kattığını açıklamıştı.



Galatasaray Kulübü de yayınladığı açıklama ile futbolcunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralandığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray Sekidika'yı sezon başında 250 bin Euro kiralama bedeliyle Belçika ekiplerinden Leuven'e kiralamıştı.