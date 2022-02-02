Samanyolu Haber /Dünya / "Rusya dışında başka ülkeler de var" /02 Şubat 2022 00:12

"Rusya dışında başka ülkeler de var"

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Rusya dışında Donbass'a askeri-teknik yardım sağlamaya hazır başka ülkelerin de olduğunu söyledi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Dan Levy imzası taşıyan habere göre Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Rusya dışında Donbass'a askeri-teknik yardım sağlamaya hazır başka ülkelerin de olduğunu söyledi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Rusya'ynın yanı sıra, Donbass'a askeri ve teknik yardım sağlamaya hazır başka ülkelerin de olduğunu dile getirdi.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Basurin, "Ukrayna'nın Donbass sakinlerine yönelik saldırganlığını durdurmak için askeri ve askeri-teknik yollarla bize yardımcı olacak dostlarımıza başvurmak zorunda kalabiliriz. Bu yardımın yapılacağını vurgulamak isterim. Yardım edecek ülke sadece Rusya Federasyonu değil" dedi.

Donbass’a askeri yardım sağlamaya hazır ülkelerin isimlerini açıklamayan Basurin, "İnsanların bağımsızlıkları için savaştıkları gerçeğine karşı olumlu bir tutum sergileyen pek çok tanınmayan devlet var" ifadelerini kullandı.


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