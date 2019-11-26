Galatsaray 90+2'de adeta yıkıldı

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Brugge karşısında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak Avrupa serüvenini riske attı.





Kadrosundaki büyük eksiklerle Belçika ekibini ağırlayan sarı kırmızılılar, ilk yarının 11. dakikasında Adem Büyük'ün ayağından skoru 1-0'a taşıdı.





İlk 45 dakika bu skorla sonuçlanırken ikinci yarıda İstanbul ekibi 90+2'ye kadar skoru korumayı başardı. Fakat Belçika takımının skorer isimlerinden Diatta uzatmalarda sahneye çıktı ve Galatasaray'ın Avrupa umutlarını azaltan golü ağlara attı.





Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçta iki beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta iki puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmuyor.





Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. haftasında, A Grubu'nda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'den sonra son 16 turuna kalmayı garantileyen ikinci takım, İspanya ekibi Real Madrid oldu.





Almanya ekibi Bayer Leverkusen ise D Grubu'nda konuk olduğu Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 2-0 yendi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada kendi kalesine Rifat Zhemaletdinov ve 54. dakikada Sven Bender attı.





Üçüncü basamaktaki Bayer Leverkusen'in 6 puana çıktığı grupta, Lokomotiv Moskova 3 puanla son sırada kaldı ve iddiasını kaybetti.