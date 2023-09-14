Samanyolu Haber /Gündem / 'Ganimet’ diye Hizmet Hareketi'ne yakın şahısların evlerini yağmalamış /14 Eylül 2023 01:06

'Ganimet’ diye Hizmet Hareketi'ne yakın şahısların evlerini yağmalamış

Tutuklanan mafya başı Ayhan Bora Kaplan’ın, emniyetteki polis kaynaklarından elde ettiği bilgilerle 15 Temmuz’dan sonra yurtdışına çıkmak zorunda kalan iş insanlarının geride bıraktıkları evlerine girerek para ve değerli eşyaları yağmaladığı ortaya çıktı.

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Zaman Avustralya'da yer alan habere göre Ankara’nın tanınmış mafyası, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakın ilişkili olduğu belirtilen Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanması Türkiye’deki mafya-polis-yargı ilişkisini gözler önüne serdi. Kaplan, kendisinden rüşvet isteyen eski Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alp Aslan’ın ismini verirken, kendisiyle yapılan gayriresmi “mülakat” sırasında ise eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman’a villa ve lüks araç hediye ettiğini de anlattı.

Kaplan’ın itirafları kamuoyunda şok etkisi yaratırken, mafyanın bu kadarla da yetinmediği belirlendi. Kaplan’ın, polis kaynakları üzerinden ulaştığı bilgilerle, Hizmet Hareketi cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında yurt dışına çıkmak zorunda kalan iş insanlarının evlerine girerek yağmacılık yaptığı da ortaya çıktı.

TERK EDİLEN EVLERDEKİ “GANİMETLERE” ÇÖKMÜŞLER

Gazeteci Seyhan Avşar, yayınladığı video ile “emniyet kaynaklarından aldığı bilgilere göre” Ayhan Bora Kaplan’ın polisle işbirliği içinde yaptığı yağmacılığı anlattı.

Avşar şunları söyledi: “15 Temmuz’un hemen ardından Ayhan Bora Kaplan’ın, emniyet içerisinde irtibatlı olduğu polisler bazı bilgiler verdi. Neydi bu bilgiler? ‘A semtinde firari olan bir şahıs var. Evinde çok kıymetli ganimetler var’, ‘Evinde bol miktarda dolar var’ gibi bilgiler verildi Ayhan Bora Kaplan’a. Kaplan ve beraberindekilerin özellikle Hizmet Hareketi'ne mensup insanların terk ettiği evlerdeki ganimetlere çöktüğü iddiası var. Hatta bir tane rezidans var Ankara’da, West Gate, ismini özellikle emniyet kaynakları verdi. Sadece buradaki bir daireden 100 milyon dolardan fazla bir servet kaldırıldığı söyleniyor, Ayhan Bora Kaplan için…”
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