Samanyolu Haber /Gündem / Garantili projelere 673 milyar gidecek /20 Ekim 2023 09:16

Garantili projelere 673 milyar gidecek

Geçiş, yolcu ve hasta garantili projelerin bütçeye yükü, katlanarak artıyor. Projelerin bütçeye maliyeti, üç yılda 673 milyarı geçecek ve fatura yine halka kesilecek.

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Köprü, otoyol, tünel ve şehir hastanelerinin de aralarında bulunduğu ‘garantili projeler'', her yıl milyarlarca liraya mal oluyor. Projeler nedeniyle vatandaşın yükü de katlandı. Bu kapsamda 2024 yılında vatandaşın vergilerinden müteahhit firmalara 162 milyar 434 milyon lira daha ‘garanti ödemesi'' yapılacak. Önümüzdeki üç yılda ödenecek tutar ise 673 milyar 554 milyon lirayı bulacak

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, verilen garantiler ve döviz üzerinden yapılan sözleşmeler nedeniyle kamu özel sektör işbirliği (KÖİ) projelerinin ‘kara deliğe'' dönüştüğünü söyledi.

‘ŞİRKETLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR''

“Vatandaşın cebinden bir kuruş çıkmayacak denilerek garanti verilip yapılan köprü, otoyol, tünel, havalimanı ve şehir hastaneleri kara delik oldu” ifadelerini kullanan CHP''li Türeli, “Bu projelerde sadece şirketlerin yüzü gülüyor. Kur arttıkça ödenecek tutar da artıyor” diye konuştu.  Rahmi Aşkın Türeli, “KÖİ projeleri ve şehir hastanelerinin bütçeye maliyeti 2024''te 162 milyar 434 milyon lira, 2025''te 240 milyar 837 milyon lira, 2026''da ise 270 milyar 281 milyon lira olmak üzere önümüzdeki üç yılda toplam 673 milyar 554 milyon lira olacak” açıklamasını yaptı.

‘Acilen bu yanlıştan dönülmeli''
Garantili projelerin sözleşmelerinin sır gibi saklandığını söyleyen CHP''li Rahmi Aşkın Türeli, “1 liraya yapılacak işler 10 liraya yaptırılıyor. Döviz cinsi garanti veriliyor. Otoyollarda, köprülerde araç geçiş garantileri, havaalanlarında yolcu uçuş garantileri var. Verilen araç ve hasta garanti sayıları ile ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilmiyor. Vatandaş geçmediği köprüye, gitmediği hastaneye ödeme yapıyor. Acilen bu yanlıştan dönülmeli. Döviz cinsinden yapılan sözleşmeler TL''ye çevrilmeli ve KÖİ modeline de son verilmeli” diye konuştu.
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