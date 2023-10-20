Samanyolu Haber /Ekonomi / Merakla beklenen konuşma protestolarla kesildi /20 Ekim 2023 09:25

Merakla beklenen konuşma protestolarla kesildi

Fed Başkanı Jerome Powell "Enflasyon hala çok yüksek ve düşürülmesi için muhtemelen daha düşük ekonomik büyümeye ihtiyaç var" dedi.

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Piyasaların merakla beklediği açıklamayı Fed Başkanı Jerome Powell yaptı. Powell, enflasyonun son zamanlarda gerilediğine dair işaretler verdiğini ancak Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye getirene kadar kararlı duruş sergileyeceğini söyledi.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Powell, faiz artışı sinyali vermezken enflasyonu yönetilebilir seviyeye indirme gayreti içinde olduğunu belirtti.

Powell "Enflasyon hala çok yüksek ve birkaç aylık iyi veriler, enflasyonun hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven oluşturmak için gerekenlerin sadece başlangıcı. Bu düşük değerlerin ne kadar süreceğini ya da önümüzdeki çeyreklerde enflasyonun nereye yerleşeceğini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell "Yolun inişli çıkışlı olması ve biraz zaman alması muhtemel olsa da, meslektaşlarım ve ben enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürme kararlılığımızda birleşiyoruz. Son aylarda gelen veriler, ikili görev hedeflerimiz olan azami istihdam ve istikrarlı fiyatlara yönelik ilerlemenin devam ettiğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

PROTESTOCULAR KONUŞMASINI KESTİ

Powell'ın konuşması kısa süreliğine protestocuların açtığı pankart nedeniyle kesilirken pankartta "Fed yanıyor" cümlesi "Para, vadeli işlemler ve gezegen" kelimeleriyle çevrili alanın içinde kaldı. Protestocular alandan uzaklaştırıldıktan sonra Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşması için işgücü piyasasının ve ekonomik büyümenin yavaşlayabileceğini öne sürdü.
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