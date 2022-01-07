Samanyolu Haber /Politika / Gaspçı Bakan'dan, tuhaf Kılıçdaroğlu açıklaması /07 Ocak 2022 09:18

Gaspçı Bakan'dan, tuhaf Kılıçdaroğlu açıklaması

CNN Türk'te 'Gece Görüşü' programına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB binasına alınmaması hakkında konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de usulsüzlük şikayetleri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'na görüşmek için gitmiş, ancak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından binaya alınmamıştı.

İLK KEZ KONUŞTU

Mahmut Özer, yaşanan olaya ilişkin ilk kez konuştu.

CNN Türk'te 'Gece Görüşü' programına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Danıştay'a yazdık, oradan da böyle bir karar olmadığı geldi. Siyasetin bu konu üzerinden bir sürece araçsallaştırılmasını ben yadırgadım, keşke hiç yaşanmasaydı'' dedi.

''KILIÇDAROĞLU'NU BİZ ZİNCİRLE Mİ TUTUYORUZ?''

''Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi'' diyen Özer, ''Kılıçdaroğlu'nu biz zincirle mi tutuyoruz? Bunlar üzerinden spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyorum. Oralar hep eylemlerin yapıldığı yerler, sayın Kılıçdaroğlu'na özgü bir şey değil" ifadelerini kullandı.

'GASPÇI' BAKAN

Bİlindiği gibi Mahmut Özer, Hizmet Hareketi'nin yurt dışındaki eğitim kurumlarını GASP ETMEK amacı ile Erdoğan Rejimi tarafından kurulan Maarif Vakfı'nın mütevelli heyetinde başkan vekili olarak görev yapıyordu.
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