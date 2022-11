Gaspçı Maarif Vakfı paraları faize yatırmış!

‘ÖĞRENCİ ÜCRETLERİNİ FAİZE YATIRIN’

Mailin sonunda Tavukçu’nun numarası yer alıyor.









Her fırsatta faize karşı olduğunu belirten, ‘nas’ politikası yürüttüklerini söyleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta övdüğü Maarif Vakfı, öğrencilerden aldıkları ücreti faize yatırıyor. Hizmet Hareketi'nin yurtdışındaki okullarını gaspetmek için kurulduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden milyarlarca lira kaynak aktarılan ve ‘Gölge bakanlık’ olarak nitelendirilen Maarif Vakfı, gelirlerini faize yatırıyor.Maarif Vakfı, ülke temsilcileri ve muhasebe sorumlularına attığı mailde elde edilen gelirin bankalarda ‘nemalandırılması’ ve faiz gelirlerinden yararlanılması istendi.Ülke temsilcileri ve muhasebe çalışanlarına atılan mailde şu ifadelere yer verildi:“Geçtiğimiz istişare toplantısında sizlere öğrenci ücretlerinin nemalandırılması hakkında bir bilgilendirme yapmıştık. Bildiğiniz üzere Vakfımızı denetleyen Denetim Heyeti Başkanı Mutalip Ünal Bey’in talimatı ile Vakfımızın kamudan aldığı bütçe günlük ve aylık olarak banka hesaplarında tutulmakta ve nemalandırılmaktadır. Aynı şekilde bulunduğunuz ülkede güvenilir banka alt yapısı bulunuyor ise sizlerin de elde ettiğiniz gelirleri bankada nemalandırmanız gerekmektedir. Bu mail toplu olarak gönderildiği için her ülkede farklı uygulamalar olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu işlemi yapabilmeniz için bulunduğunuz ülkede bankacılık sisteminin güvenilir olması çok önemlidir. Güvenilir olmayan bankalara yatırılan mevduatların başına gelebilecek sıkıntılı durumlar mevduatı o ülkeye yatıran Ülke Temsilcilerine aittir. Eğer bulunduğunuz ülkedeopsiyonu yok ise ve bankada nemalandırmak istediğiniz tutar 1 aydan kısa sürede kullanılacaksa bu hesabı vadeli mevduata yatırmanız gerekmemektedir. Vakfın mal varlığını zarara uğratmamak adına ülkenizdeki durumu değerlendirmeli ve ona göre hareket etmeniz gerekmektedir. Bu konu ile ilgili tüm sorularınızın cevaplarını Mali İşler Kıdemli Sorumlusu Hasan Tavukçu Bey ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.”