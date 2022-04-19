Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı /19 Nisan 2022 20:50

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

SHABER3.COM

"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu çıkarıldığı savcılıkça tutuklandı ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen Haskoloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haskoloğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili "Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı. Bunlar özgürlüğü, insan haklarını getiremez. Bunu getirecek olan biziz, Millet İttifakı'dır. Demokrasiyi getireceğiz" demişti.
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