Samanyolu Haber /Dünya / Kanada yönetiminden Rusya ile ilgili yeni karar /19 Nisan 2022 21:27

Kanada yönetiminden Rusya ile ilgili yeni karar

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Moskova yönetimine uygulanan yaptırımlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak Kanada yönetiminden de yeni bir yaptırım kararı geldiği belirtildi.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasın Kanada cephesinden Moskova yönetimiyle ilgili yeni bir yaptırım kararı alındığı aktarıldı.

Söz konusu kararı ülkenin dışişleri bakanı duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANI DUYURDU

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Rusya'ya karşı, 'Özel Ekonomik Tedbirler Düzenlemeleri' kapsamında yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Bakan Joly, yaptığı yazılı açıklamada, yeni önlemlerin aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un eşi, Rus oligarkları ve aile üyelerini kapsayan Rus hükümetine yakın 14 isme getirilen kısıtlamalar olduğunu belirtti.

Joly, Kanada'nın Putin ve destekçilerini, Rus hükümetinin Ukrayna'yı işgalindeki suç ortakları olarak sorumlu tuttuğunu ve bundan vazgeçmeyeceğini kaydetti.

AGİT uzmanlarınca hazırlanan Moskova Mekanizması Raporu'nun, Rus güçlerinin Ukrayna'da ciddi vahşet ve insan hakları ihlalleri işlediğini doğruladığını belirten Joly, şunları kaydetti:

"Kanada, Rus liderliği tarafından işlenen vahşete yanıt olarak amansız bir hesap verebilirlik arayışı da dahil olmak üzere daha fazla önlem uygulamaya devam edecektir. Kanada, Ukrayna'da özgürlükleri için savaşan cesur erkek ve kadınların yanında olmaya devam ediyor. Müttefiklerimizle koordineli olarak Rus rejimine ağır bedeller ödetmeye devam edeceğiz ve onların eylemlerinin hesabını vermeleri için amansızca uğraşacağız. Suçlarının hesabını verecekler."
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