Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog ile bir telefon görüşmesi yaptı.





Son günlerde Mescid-i Aksa’da yaşanan İsrail zulmü konusuna da değinen Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:







İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, son günlerde Filistin’de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık.Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum.Herkesin bu mübarek mekânın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum.Türkiye olarak her hâlükârda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz.