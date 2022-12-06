Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun 12 yıla kadar hapsi istendi /06 Aralık 2022 00:00

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun 12 yıla kadar hapsi istendi

Türkiye’de gazetecilere baskı ve hapis cezaları devam ediyor. Hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen İbrahim Haskoloğlu'nun 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Gazeteci Haskoloğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak 19 Nisan'da tutuklanmış ve 27 Nisan'da serbest bırakılmıştı.

Haskoloğlu, sosyal medya hesabından hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığını duyurdu. Haskoloğlu, konuyla ilgili şunları yazmıştı; "Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin ortada olduğunu gösterdiğim haberlerim nedeniyle bugün hakkımda 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Verilerinize sahip çıkamayanlar için hiçbir soruşturma başlatılmadı. Bu bana değil sizin haber hakkınıza verilen cezadır." 

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