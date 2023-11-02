Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Tolga Şardan, Sincan Cezaevi'nden İstanbul'a sevk edildi /02 Kasım 2023 23:16

Gazeteci Tolga Şardan, Sincan Cezaevi'nden İstanbul'a sevk edildi

Ankara'da dün tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Tolga Şardan'ın İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Şardan'ın Silivri Cezaevi'ne nakledilmesi bekleniyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, bugün İstanbul'a nakledildi.

T24'ün haberine göre Şardan'ın, soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu akşam saatlerinde İstanbul'a yola çıkarıldığı öğrenildi. Şardan'ın Silivri Cezaevi'ne nakledilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Tolga Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da Ankara'da evinden gözaltına alınmış, Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla alınan savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Şardan, sevk edildiği İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince, "Sansür Yasası" olarak adlandırılan, Dezenformasyon Yasası kapsamındaki Türk Ceza Kanunu (TCK) 217/A uyarınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Şardan'ın tutuklanmasına gerekçe olarak öne sürülen 31 Ekim tarihli "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısına, tutuklandıktan bir gün sonra, 2 Kasım'da erişim engeli getirildi.
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