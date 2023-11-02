Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması: 14 ile kuvvetli yağış uyarısı /02 Kasım 2023 23:11

Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması: 14 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 14 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 7 günlük hava durumu tahmini içeren tabloda Cuma günü birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

14 İLDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in doğusu, Adana’nın güneyi, Hatay’ın kıyı ve kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yarın sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU BÖLGESİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Bu gece saatlerinden itibaren yarın (03.11.2023 Cuma) akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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