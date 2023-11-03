Gözaltına alınan gazeteciler ‘bot’ların hedefinde: Arkasında Fahrettin Altun’un ekibi mi var?

Halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe’nin gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, T24 yazarı, Tolga Şardan’ın tutuklanması ile sürdü. Bugün ise Kısa Dalga Yazarı Cengiz Erdinç Balıkesir’de gözaltına alındı.



Bold Medya'da yer alan habere göre basının üzerindeki baskı sürerken internetteki troll ekipleri de devreye girdi. Sosyal medya platformu X’teki ‘bot’ yani sahte hesaplar, gazeteci Cengiz Erdinç’in gözaltına alınmasını manipüle ederek, “Sözde gazeteci Cengiz Erdinç, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan dolayı gözaltına alındı” paylaşımları yapıyor.



Bot hesaplar, gerçek kişilere ait değil. Otomatik mesajlar oluşturan bu hesaplar, uzun vadeli komutlar verilen programlara dayanıyor. Bot hesapların son birkaç gündür gazetecileri hedef gösterdiği ve sosyal medyada manipülasyonu artırdığı dikkat çekiyor.



Yakın zamanda harcamalarını üç kat artırılan Fahrettin Altun yönetimindeki İletişim Başkanlığı’nın bu harcamaları uzmanlar tarafından sosyal medyada son dönemde sayıları hayli artan bot hesaplarla ilişkilendiriyor.