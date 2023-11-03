Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak üretimin sürdürülebilirliğini ve iş gücü piyasasında paydaşlarla dengeyi sağlamanın en önemli sorumlulukları arasında bulunduğunu belirten Işıkhan, tüm vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek ve insan onuruna yakışır bir yaşam seviyesine ulaştıracak önemli adımları atma niyetinde olduklarını vurguladı.



EMEKLİLERİN DURUMU



Emekli, kamu görevlisi ve işçiler olmak üzere hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade eden Işıkhan, “2002-2023 yılları arasında aylıklara seyyanen ya da oransal yapılan artışlar ve emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleriyle, en düşük emekli aylığı alan işçi emeklisi yüzde 96, tarım işçisi emeklilerimize yüzde 130, esnaf Bağ-Kur emeklilerine yüzde 234, tarım Bağ-Kur emeklilerine yüzde 655, emekli sandığı memur emeklilerine de yüzde 72 oranında reel olarak artış gerçekleştirildi.” dedi.



“PROTOKOLLER YAPILACAK”



Işıkhan, 12,2 milyon emekli ve hak sahibine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını anımsatarak, şöyle konuştu:



*2002 yılında 6,5 milyon emekli ve hak sahibi sayısının 2023 yılında 15,8 milyona ulaştığı, sosyal güvenliğin kapsamının sürekli genişlediğini de dikkate almalıyız.



*Bakanlık olarak emeklilerimizin ücret artışları yanında sosyal boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde gelecek dönemlerde adımlarımız söz konusu olacak.



*Bu sosyal düzenlemeler sağlık, kültür, sanat, eğitim, ulaşım ve toplumsal yaşama katılım boyutlarında olacaktır.



*Emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka yerlerde zaman geçirmesi bir sosyal politika hocası olarak kabul etmediğim bir şey. Yakın zamanda da bazı bakanlıklarımızla da protokoller yaparak, bu sosyal iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz.



SGK’NIN DURUMU



Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine yeni ilaç ve tıbbi malzemeleri eklediklerini belirten Işıkhan, “Tip 1 diyabetli çocukların durumu benim de çok üzüldüğüm bir konu. Dün İstanbul’da 11 yaşında bir judocu öğrenci geldi. Parmaklarını gösterdi, delik deşik olmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konu gündeme geldi. SGK Başkanlığımızla da işbirliği içerisindeyiz. Sensörlü şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması noktasında Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda değerlendirileceğini ve olumlu şekilde sonuçlandırılacağını belirtmek isterim.” dedi.



Işıkhan, “SGK’nin özerk yapısının değiştirileceği” iddiasına ilişkin “SGK, bildiğiniz gibi özerk bir şekilde yönetilmektedir. Bu kapsamda yönetim anlayışının değiştirilmesi ya da değiştirilmesine yönelik bir çalışmamız söz konusu değildir.” dedi.



İSTİHDAM



İŞKUR’a yönelik eleştirilere cevap veren Işıkhan, İŞKUR’un kamu istihdam hizmetlerinin yanı sıra iş gücü piyasasına yön veren çağdaş bir kamu istihdam kurumu olarak geniş bir yelpazede hizmet verdiğini ifade etti. Işıkhan, kurumun aktif programlar ve iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında uluslararası kuruluşlarca iyi ülke örneği olarak gösterildiğini vurguladı.



EYT AÇIKLAMASI



Bakan Işıkhan, “EYT düzenlemesi kapsamında aylık bağlanmasını bekleyen kaç kişi var?” yönündeki bir soruya, “Normal dönemde yılda 440 bin aylık bağlanırken, EYT sürecinde biz bu rakamı aylık olarak gerçekleştirdik. Emeklilik işlemleri aksamasın diye gece gündüz çalışan SGK personelimiz oldu. SGK personelimize teşekkür ediyorum.” yanıtını verdi.



ASGARİ ÜCRET



Asgari ücretin bakanlığının temel konularından biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, “Aralık ayınca Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayacağız. Orada da yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz söz konusu olacak. Asgari ücretlinin sayısı sürekli abartılıyor. SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli. Yani yüzde 50-60’lar yanlış. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40’tır.” bilgisini verdi.



İŞSİZLİK SİGORTASI FONU



İşsizlik Sigortası Fonu’nun son durumuna ilişkin soru hakkında Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:



*Pandemi başında İşsizlik Fonu’ndaki paramız 132 milyar lira iken pandemi kapsamında yapılan yoğun ödemelerle birlikte 91 milyar civarına gerilemişti. Fon kaynaklarının doğru yatırım araçlarına yönlendirilmesiyle fon varlığımız bugün itibarıyla rekor seviyeye ulaşarak 176,7 milyar lira olmuştur. Çok önemli bir rakam.



*Bunun yanında 2023 yılı içerisinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan pasif iş gücü programları kapsamında 19,7 milyar, aktif iş gücü programları kapsamında 12,3 milyar lira, istihdam teşviki, bu da çok önemli, bu doğrultuda 32 milyar lira, staj desteği kapsamında 32 milyar lira olmak üzere toplamda 97,5 milyar lira ödeme yapılmıştır.



ÇALIŞANLARIN VERGİ YÜKÜ



Bakan Işıkhan, çalışanların vergi yüküne ilişkin soru üzerine “2008 yılında sosyal güvenlik reformuyla ilk defa 5 puanlık prim teşvikini uygulamaya koyduk. Türkiye, prim artı vergi yükü bakımından yüzde 37,22 oran ile OECD ortalamasına (yüzde 34,59) yakın bir düzeydeyken AB ortalamasının altındadır. Sonuç olarak, asgari ücret desteğinin 500 liraya çıkarılmasıyla birlikte -ki bu 500 lirayı işçiye ödüyoruz- bu oran, OECD ülkeleri ortalamasıyla aynı seviyeye gelmişti.” ifadelerini kullandı.