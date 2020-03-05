Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı /05 Mart 2020 08:50

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandılar.

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Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç dün sabah gözaltına alınmalarının ardından, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce gece saatlerinde tutuklandılar. Barış Terkoğlu kararın ardından, "Bugün bir çetenin bizi susturma kararı yüzümüze okundu ama susmayacağız" dedi.

TUTUTLANMA TALEP EDİLMİŞTİ

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Terkoğlu savcılıkta yaklaşık bir buçuk saat ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Terkoğlu'nun gözaltı bahanesi olarak sunulan haberi yazan ve bugün Manisa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Hülya Kılınç da başka bir savcıya ifade verdi. Kılınç da tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
 
Terkoğlu'nun nöbetçi hakimlikteki sorgusu 00.45 itibariyle başladı. Terkoğlu ve Kılınç'ın hakimlikteki sorgusu ve avukatların savunmaları 02.40 itibariyle tamamlandı.

SUÇLAMALAR 13 SAAT SONRA ÖĞRENİLDİ

Sabah 4'te evinden gözaltına alınan Terkoğlu'nun gözaltı kararının Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubu hakkındaki haberle ilgili olduğu öğrenilmişti.

Terkoğlu'nun gözaltı gerekçesi ve yöneltilen suçlamalar gözaltı kararından ancak 13 saat sonra avukatlarınca öğrenilebildi.

BARIŞ TERKOĞLU'NA İSNAT EDİLEN SUÇLAMALAR ŞÖYLE:
- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/1)

- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgelerin ele geçirilmesine sebebiyet vermek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/2)

- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/3-1)
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