Gazetecilere karşı suçlarda cezasızlık, failleri cesaretlendiriyor

AKP rejimi, muhalif gazeteciler için Türkiye’yi tam anlamıyla yaşanmaz hale getirdi. Türkiye’deki cezaevleri gazetecilerle dolu. Ulusal ve uluslararası basın örgütlerine göre Türkiye’de cezaevinde bulunan gazeteci sayısı 125’le 228 arasında değişiyor. CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı rapora göre sadece bu yılın ilk 9 ayında 20 gazeteci tutuklandı, 65 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. Raporda paylaşılan bilgilere göre Sosyal Medya Yasası’nın 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi üzerine, son 3 ayda Türkiye’de en az 347 internet haberinin sansürlendi. 2018 ve 2019 yıllarında 150’ye yakın yasak getirildi, internet üzerinden engellenen ve silinen haber sayısı binlere ulaştı.





TÜRKİYE, ‘BASINI ÖZGÜR OLMAYAN ÜLKELER’ ARASINDA





2 Kasım, bütün dünyada Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü olarak kutlanıyor. Meslek örgütleri, söz konusu suçların faillerinin cezalandırılmamasının, hukuksuzlukların daha da artmasına neden olduğunu belirtiyor. Merkezi Washington’da bulunan ve demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlüklerin teşvik edilmesini amaçlayan düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), ‘Dünyada Özgürlükler 2019’ raporuna göre de Türkiye, basını ‘Özgür Olmayan Ülkeler’ kategorisinde yer alıyor.





TWİTTER’DA ‘ETİKET’ PAYLAŞILACAK





Bugün sosyal medyada bu konuda sosyal duyarlılık oluşturmak için bir etiket paylaşılacak. @journalists_org hesabından Türkiye saati ile 21.00, Avrupa saati ile 19.00 ve ABD saati ile 14.00’da başlayacak etiketle, AKP rejimi döneminde gazetecilere yönelik işlenen suçlar ve faillerine yönelik cezasızlık gündeme getirilecek.