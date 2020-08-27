Gazetecileri Koruma Komitesinden Erhan Akkuş’un tutuklanmasına tepki

Merkezi New York’ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi’nden (The Committee to Protect Journalists) yapılan açıklamada, gazeteci Erhan Akkuş’un acilen serbest bırakılması ve Türkiye’nin gazetecileri, meslekleri ve siyasi söylemlerinden dolayısıyla tutuklamasını bırakması istendi.
SAĞLIĞI TEHLİKEYE GİREBİLİR
Gazeteciler Koruma Komitesi Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, “Türkiye, gazeteci Erhan Akkuş’a yönelik terör suçlamalarını düşürmeli. Türkiye, özellikle pandemi döneminde basın mensuplarını hapse atmaya son vermeli. (Türkiye’nin) kalabalık cezaevlerinde kısa bir süre dahi gazetecinin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir” dedi.
KHK ile kapatılan Bugün TV’nin Spikeri ve haber editörü Erhan Akkuş, 22 Ağustos’ta Kocaeli’de bir kişinin ihbarı üzerine yakalanmıştı.
Salı günü İstanbul’a nakledilen Erhan Akkuş tutuklanmıştı.
Konuyu yakından takip eden CPJ, sorgusu sırasında gazeteci Akkuş’a sosyal medya paylaşımlarının sorulduğunu vurguladı. Komite, Akkuş için Türk Adalet Bakanlığı’na e-posta gönderildiğini ancak bir cevap alınamadığını da belirtti.