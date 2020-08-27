Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecileri Koruma Komitesinden Erhan Akkuş’un tutuklanmasına tepki /27 Ağustos 2020 08:53

Gazetecileri Koruma Komitesinden Erhan Akkuş’un tutuklanmasına tepki

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 4 gün önce gözaltına alınan, gazeteci Erhan Akkuş ve tutuklu diğer gazetecilerin acilen serbest bırakılmasını istedi.

SHABER3.COM

Merkezi New York’ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi’nden (The Committee to Protect Journalists) yapılan açıklamada, gazeteci Erhan Akkuş’un acilen serbest bırakılması ve Türkiye’nin gazetecileri, meslekleri ve siyasi söylemlerinden dolayısıyla tutuklamasını bırakması istendi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE GİREBİLİR
Gazeteciler Koruma Komitesi Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, “Türkiye, gazeteci Erhan Akkuş’a yönelik terör suçlamalarını düşürmeli. Türkiye, özellikle pandemi döneminde basın mensuplarını hapse atmaya son vermeli. (Türkiye’nin) kalabalık cezaevlerinde kısa bir süre dahi gazetecinin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir” dedi.

KHK ile kapatılan Bugün TV’nin Spikeri ve haber editörü Erhan Akkuş, 22 Ağustos’ta Kocaeli’de bir kişinin ihbarı üzerine yakalanmıştı.

Salı günü İstanbul’a nakledilen Erhan Akkuş tutuklanmıştı.

Konuyu yakından takip eden CPJ, sorgusu sırasında gazeteci Akkuş’a sosyal medya paylaşımlarının sorulduğunu vurguladı. Komite, Akkuş için Türk Adalet Bakanlığı’na e-posta gönderildiğini ancak bir cevap alınamadığını da belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazetecileri Koruma Komitesinden Erhan Akkuş’un tutuklanmasına... Sonraki Haber >>

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Çalışanlara fırtına sürprizi

Çalışanlara fırtına sürprizi

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:49:49