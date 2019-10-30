Medya eleştirmeni Ragıp Duran Erkam Tufan'ın sorularını cevapladı. Türkiye'de kendine 'muhalif' diyen medya da bile mağdurun kimliğine göre hareket ettiğini söyleyen Duran 'Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz' dedi. Gazeteci iktidarın dilini kullanamaz.





Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz."Medyanın içinde bulunduğu durum Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemi" olarak niteleyen Ragıp Duran medyanın her kesiminin İktidarın dilini kullandığını söyledi.





ERKAM TUFAN İLE 30 DAKİKA PROGRAMININ TAMAMI







