Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz /30 Ekim 2019 12:58

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Gazeteci Ragıp Duran tenkil sürecinde 'Meriç'te hayatını kaybedenler'e medyanın tavrını eleştirdi

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Medya eleştirmeni Ragıp Duran Erkam Tufan'ın sorularını cevapladı. Türkiye'de kendine 'muhalif' diyen medya da bile mağdurun kimliğine göre hareket ettiğini söyleyen Duran 'Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz' dedi. Gazeteci iktidarın dilini kullanamaz.

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz."Medyanın içinde bulunduğu durum Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemi" olarak niteleyen Ragıp Duran medyanın her kesiminin İktidarın dilini kullandığını söyledi.

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Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

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