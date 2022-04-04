Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep'te 'İftar çadırı' skandalı /04 Nisan 2022 07:10

Gaziantep'te 'İftar çadırı' skandalı

Gaziantep'te iftar için kuyruğu giren vatandaşlar ezan okunduğu halde yemek için sırada bekledi.

SHABER3.COM

Belediye Başkanı Fatma Şahin, "500 kişilik iftarlık hazırlamıştık. Ancak yanda kurduğumuz Ramazan Sokağı’na 4000 kişi geldi" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kuyruğun metrelerce uzadığı görüldü. Görüntüleri paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, "Gaziantep’te iftar çadırı kuyruğu. Ezan okunduğu halde yemek sırası bekleyenler var" dedi.



Daha sonra Twitter'da yeniden paylaşım yapan Saymaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştüğünü açıkladı.

Saymaz, "Gaziantep BB. Başkanı Fatma Şahin ile konuştuk. Şahin şöyle dedi: 1500 kişilik iftarlık hazırlamıştık. Ancak yanda kurduğumuz Ramazan Sokağı’na 4000 kişi geldi. Onlar da rağbet gösterince çevredeki lokantalardan yemek aldık. Gecikme bundan ötürü. Fakat herkese yemek verildi" ifadesini aktardı.


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