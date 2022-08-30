Gazprom, Fransa'nın gazını kesiyor

Fransız enerji şirketi Engie, Rus enerji şirketi Gazprom’un bugünden itibaren gaz akışını daha da azaltacakları konusunda kendilerini bilgilendirdiklerini duyurdu.





Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş dolayısıyla büyüyen enerji krizi derinleşiyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie’ye bugünden itibaren taraflar arasındaki bazı sözleşmelerin uygulanması konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve enerji arzı ile ilgili mevcut endişeler nedeniyle gaz akışını daha da azaltacağı konusunda bilgi verdi.





FRANSIZLAR: TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRDİK

Fransız yetkililerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Daha önce açıklandığı gibi Engie’nin müşterilerine ve kendi gereksinimlerine yönelik taahhütlerini yerine getirmek için gerekli miktarları zaten temin ettiği belirtildi.





Açıklamada “Gazprom’un gaz akışındaki kesintilerinden kaynaklanabilecek doğrudan finansal ve fiziksel etkiyi önemli ölçüde azaltmak için çeşitli önlemler uygulamaya konmuştu” ifadeleri kullanıldı.