Samanyolu Haber /Gündem / Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada zorlanıyor /30 Ağustos 2022 13:40

Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada zorlanıyor

Almanya'da yüksek bilet fiyatları ve personel sıkıntısı nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri temmuz ayındaki yolcu sayısı hedeflerini de zora soktu.

SHABER3.COM

Alman havalimanlarındaki yolcu sayısını salgın öncesi seviyeye çekmek için çalışmalar sürerken yüksek bilet fiyatları ve uçuş iptallerine sebep olan personel sıkıntıları bu çabaları zora sokuyor.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), temmuz ayına ilişkin Almanya havalimanları yolcu sayısını açıkladı. Buna göre, havalimanlarının temmuzda ağırladığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,1 artarak 17,74 milyon oldu.

Artışa rağmen, temmuzda yolcu sayısı salgın öncesi olan 2019 Temmuz seviyesinin yüzde 28,7 altında kaldı. Bu oran Haziran 2022'de yüzde 27 olarak salgın sonrası en düşük değere gerilemişti. Böylece Alman havalimanlarında yolcu sayısını Covid-19 salgını öncesi seviyeye ulaştırmada ivme kaybı yaşandı.

2025’TE ESKİ SEVİYEYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

ADV ise Covid-19 salgınının damgasını vurduğu zayıf bir yılın ardından 2022’de hava yolunu kullanan yolcu sayısının keskin bir şekilde artmasını bekliyor.

Almanya’da 2021 hava yolu yolcu sayısı 80 milyon seviyesinde kalırken, bu yıl rakamın 180 milyona ulaşması bekleniyor. ADV, yolcu sayısında Covid-19 öncesi seviyeye en erken 2025’te ulaşılmasını öngörüyor.

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörü, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya. Almanya'daki havalimanları ve hava yolu şirketleri, yer hizmetleri, güvenlik personeli ve uçuş görevlileri dahil tüm alanlarda ciddi bir personel yetersizliğiyle mücadele ediyor.

Ülkede özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı. Bunun üzerine havalimanlarını işleten şirketlerin talebiyle Alman makamları, haziran sonunda Türkiye’den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havalimanlarında konuşlandırılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Alman Pilot Sendikası Cockpit 31 Temmuz’da, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların ücret artışlarında anlaşma sağlanamazsa grev kararı almıştı. Sendika, pilotlara bu yıl için yüzde 5,5 ücret artışı, gelecek yıldan itibaren ise ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor. Sendika ile Lufthansa arasında görüşmeler ise halen devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:53:40