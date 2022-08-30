Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem /30 Ağustos 2022 13:51

Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Lefkada Adası yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Atina Ulusal Gözlemevi (NOA), yerel saatle 06.49’da Yunanistan’ın Lefkada Adası yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssü Vasiliki köyü olarak açıklanırken, depremin 16,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ayrıca deprem nedeniyle can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Doğu Akdeniz’de Afrika ve Avrasya Plakaları arasında karmaşık bir jeolojik sınır bölgesinde yer alan Yunanistan’ın kuzey kısmı Avrasya Plakası üzerinde, güney kısmı ise Ege Denizi Plakası üzerinde bulunuyor.
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