Samanyolu Haber /Dünya / Gazze’de kanser hastaları ilaçsız kaldı /01 Ocak 2024 21:50

Gazze’de kanser hastaları ilaçsız kaldı

İsrail’in 7 Ekim’den beri saldırılara devam ettiği Gazze’de kanser hastalarının ilaçsız kaldığı bildirildi. Hastaların ağır ve insanlık dışı koşullarda hayata tutunmaya devam ettiği ifade edildi.

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin müdürü Subhi Sukeyk düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde kanseri tedavi edecek herhangi bir ilaç bulunmadığını söyledi.

Tüm ülkelerden "Gazze Şeridi'ndeki kanser hastaları için tek sığınak olarak kabul edilen" hastanenin yeniden faaliyete geçmesini sağlamalarını isteyen Sukeyk, şunları kaydetti:

"Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi zorla hizmet dışı bırakıldıktan sonra 10 bin kanser hastası ağır ve insanlık dışı koşullarda bulunuyor."

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıt sıkıntısı ve tesise yönelik saldırılar nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında." ifadeleri yer almıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği (2011-2017) Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor.
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