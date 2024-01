Seçil Erzan davasından Podolski'nin de adı çıktı: 'Polonya'da olduğu için...'

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın savunmasının alındığı duruşmanın çözülen 176 sayfalık SEGBİS kayıtlarında Galatasaray’ın eski futbolcusu Polonyalı yıldız Lukas Podolski’nin ismi ortaya çıktı. Ayrıca Fernando Muslera’nın nasıl tuzağa düşürüldüğü ayrıntıları da yer aldı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre geçen yılın dolandırıcılık davasında, Galatasaray'ın Polonyalı yıldızı Lukas Podolski'nin Seçil Erzan'ın özel fon tuzağına düşmekten son anda kurtulduğu ortaya çıktı.Seçil Erzan’ın mağdurlarından biri de Galatasaray’da yıllarca tercümanlık yapan Musa Mert Çetin’di. Seçil Erzan’a toplamda 75 bin dolar para kaptırdığı belirtilen Çetin, yapılan ilk duruşmada Erzan’la yüzleştirildi. Çetin, parasını nasıl kaptırdığını şöyle anlattı: "2022 Ekim'in sonu gibi "Senle bir go¨ru¨s¸memiz lazım' dedi. Kendisiyle go¨ru¨s¸meye gittim konuyu bilmeden. Ondan sonra bana anlattı bo¨yle bo¨yle, uluslararası bir fon oldugˆunu yani bu Tu¨rkiye'de degˆil uluslararası piyasalarda bu paranın degˆerlendigˆini, her s¸eyin legal oldugˆunu c¸u¨nku¨ bunu o¨zellikle u¨stu¨ne basa basa birkac¸ kere sordum, her s¸eyin legal oldugˆunu söyledi. Ve birc¸ok u¨nlu¨ kis¸inin de burada oldugˆunu kendisi so¨yledi. 75 bin dolar kendisine verdim. Bana do¨nu¨s¸u¨ 2.5-3 ay ic¸inde is¸te 100 bin dolar, 25 bin dolar gibi bir kazanc¸ elde edecegˆimi söyledi. Ancak paramı alamadım” dedi.Erzan’ın "Sistemden baktım Muslera’nın da parası var" dediğini söylediğini anlatan Çetin, şöyle devam etti; “Muslera'nın da parası var. Muslera parasını niye böyle bir kurumsal fonda değerlendirmiyor. Yazık günah parasını degˆerlensin. Muslera'yı da getir, başka kişiler varsa ara getir' dedi bana."Olayı anlatan Çetin, Muslera’nın da Seçil Erzan’ın tuzağına düştüğünü belirterek şöyle devam etti: “Muslera'yla beraber bu şekilde bize geldi yani her şeyin resmi olacağına dair. Peki 'Nasıl olacak?' diye sordum. 'Hiç merak etme bankanın ISIN kodu diye bir şeyi var hepinizin orada ISIN kodu olacak' şeklinde konuştu."Mahkemede şikayetlerini anlatan Musa Mert Çetin, ilk kez bilinmeyen bir ayrıntıyı anlattı. Çetin, Seçil Erzan’ın Galatasaray’da oynayan yabancı futbolcuların hesaplarına baktığını ve o futbolcuların da parasını getirip bu özel fona aktarmasını istediğini belirterek “Hatta biz Lukas Podolski'yle beraber, s¸u an kendisi Polonya'da oynuyor, onla beraber de tarihi tam hatırlamıyorum yalan olmasın 1. Levent'teki s¸ubede kendisini ziyarete gittik ama Lukas Podolski sonra Polonya'da oldugˆu ic¸in burada o is¸e c¸ok kafa yoramayacagˆını ve 'Bu¨yu¨k ihtimalle belki de paramı Polonya'ya go¨nderecegˆim' diyerek girmek istemedi. Allah'ıma s¸u¨ku¨rler olsun ki girmedi” dedi.Polonya’nın milli yıldızı futbolcu Lukas Podolski, bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor’da forma giymişti. Podolski şu an Polonya’nın Górnik Zabrze takımında top koşturuyor.