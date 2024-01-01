Tunceli’de 4.2’lik deprem! Naci Görür'den korkutan uyarı

Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.



NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA



Korkutan deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı;



*Bugün daha önce yazdığım bazı tweetleri tekrar gönderdim. Bu tweetlerde Hakkari ve Bitlis/Zagros Bindirme kuşağına dikkati çekiyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyorum.



*Adıyaman-Hakkari arasında ve Tunceli ve Bingöl'de Deprem Dirençli Kentler faaliyetleri sürdürülmelidir.



*Depremden korkmamak depreme hazır olmakla mümkün. Bakın bugün Japonya’da 7’nin üzerinde deprem oldu, 1 kişi bile ölmedi. ÜLKEMİZDE DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İSTİYORUZ. Kampanyaya katkı veriniz.



"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETMEYE HAZIR"



Görür, bir sonraki mesajında ise bölgedeki tehlikeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;



"Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’ e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmaşldır."