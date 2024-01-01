Sözcü'de yer alan habere göre İsrail'in güneyindeki Yahudi Yerleşimleri Konseyi Başkanı Tamer Eidan, Yedioth Ahronot gazetesine "rüşvet" iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Gazze Şeridi'nin çevresindeki bölgelerin hala füze saldırılarına maruz kaldığına işaret eden Eidan, “İsrail hükümetinin bölge sakinlerine yerleşim yerlerine geri dönmeleri karşılığında mali yardım adı altında rüşvet verdiğini” söyledi.



"HÜKÜMET, GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAMA KONUSUNDA KENARA ÇEKİLİYOR"



Kendisi de iktidardaki Likud Partisi'nin bir üyesi olan Eidan, "İsrail hükümeti, insanlardan 6 Ekim'e geri dönmelerini istiyor ama onların güvenliklerini sağlama konusunda kenara çekiliyor" ifadesini kullandı.



Eidan, hükümeti bölgedeki tehditleri ortadan kaldırmadan ve güvenliği sağlamadan yerleşimcileri bölgeye geri döndürmeye çalışmakla suçladı.



"UYUM PRİMİ"



Gazete, haberinde bölgeye geri dönmeyi kabul edenlerin “uyum primi" adı altında para yardımı alacaklarını, kabul etmeyenlerin ise ülkenin orta kesimlerindeki otellerde kalmayı sürdüreceklerini kaydetti.



İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi çevresindeki 6 Yahudi yerleşim bölgesi sakinlerinin 7 Ekim'den sonra boşalttıkları yerlerine yeniden geri dönmeleri için hazırlık yaptığını duyurdu.



“FİLİSTİNLİLERİN GÖNÜLLÜ GÖÇÜNÜ DESTEKLİYORUZ”



Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıkladı.



Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var" ifadelerini kullandı.



İsrailli Bakan, göç konusunda kendilerine yardımcı olacak ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair ise bilgi vermedi.



Ben-Gvir, Gazze halkının göçünün teşvik edilmesinin daha önce Gush Katif gibi yerlerde ya da Gazze çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin yeniden gelmelerine imkan sağlayacağını vurguladı.



İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir" dedi.