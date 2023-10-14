Gazze’nin elektriksiz kalan hastanelerinde bebekler ve ağır hastalar ölümün eşiğinde













Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail bombardımanında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaralıların tahliyesi için geçişlerin derhal açılması talebinde bulunarak, “Sağlık sektöründe yaşanan büyük kriz nedeniyle binlerce yaralı ve hasta hayatını kaybedecek” demişti.









Netanyahu: Bir sonraki aşama geliyor





İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze’nin kuzeyinde yaşayan binlerce kişiye, bölgenin güneyine gitmeleri için bu akşamüstüne kadar süre vermesi uluslararası tepkilere yol açarken bombardıman altındaki Gazze hastanelerinde büyük bir ölüm kalım savaşı veriliyor.İsrail bombalarından kaçan binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’nde, diyaliz makinelerine ve yaşam destek ünitesine bağlı hastalar ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı. İsrail’in elektriği kesmesiyle Gazze’deki hastaneler, binlerce yaralıyı hayatta tutmak için jeneratörlerle çalışıyor.Kızılhaç, jeneratörlerin de yakında duracağı ve tamamen elektriksiz kalan hastanelerin morga döneceği uyarısında bulundu. Kızılhaç’ın bölge direktörü Fabrizio Carboni, “Gazze hastanelerinde elektrik tükeniyor. Yeni doğan bebekler, yaşlı hastalar oksijen desteğini kaybedecek. Böbrek hastaları için diyaliz makineleri, x-ray cihazları duracak” dedi.İsrail ordusu ayrıca Gazze’deki Kudüs Hastanesi’ni boşaltması için Filistin Kızılayı’na yerel saatle 16.00’ya kadar mühlet verdi.İsrail, Hamas’ın kanlı baskınında rehin aldığı kişiler serbest bırakılmadan Gazze’ye tam abluka uygulanacağını ve elektrik verilmeyeceğini bildirmişti.Filistin Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında Gazze’de ölü sayısının en az 2215 olduğunu, 8714 kişinin de yaralandığını duyurdu.BBC’ye konuşan Şifa Hastanesi’nden bir doktor, hastanelerde yakıt ve ekipman eksikliği nedeniyle binlerce yaralıya müdahale etmekte çok zorlandıklarını, durumu kritik olmayan hastalara bakamadıklarını söyledi.Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Dr. Justin Dalby, gelen yaralı hasta sayısının inanılmaz boyutlarda olduğunu vurguladı.Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail savaş uçakları, Cibaliye Mülteci Kampında bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla yaralı olduğu kaydedildi.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Tel Aviv'in Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldığı bildirildi.Gazze’deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bir eve yönelik yapılan saldırıda, en az 20 kişi hayatını kaybetti, 80’den fazla kişi de yaralandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sınırdaki askeri birlikleri ziyaret etti ve “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor” dedi.İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırındaki askeri birlikleri ziyaret etti.İsrail Başbakanı, ziyarete dair sosyal medya platformu X'ten bir video paylaştı.Videoda Netanyahu’nun askerlere yaptığı konuşmada “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor” ifadesini kullandığı görülüyor.Askerler Netanyahu'ya başlarını sallayarak yanıt verdi.Netanyahu, X’teki mesajına “Gazze Şeridi’ndeki savaşçılarımızla ön saflarda. Hepimiz hazırız” notunu düştü.Netanyahu'nun ifadeleri, Gazze sınırında günlerdir yoğun sevkiyat ve yığınak yapan İsrail ordusunun kara harekatını başlatacağı şeklinde yorumlandı.