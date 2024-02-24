Gazze'de ateşkes için Paris'te dörtlü görüşme

Euronews'te yer alan habere göre İsrail ile Hamas arasında süren savaşın sonlanması için İsrail, ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer Fransa'nın başkenti Paris'te ateşkes diplomasisi yaptı. Çatışmanın durması ve rehinelerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin 'haftalardır yapılan en ciddi girişim' olduğu belirtildi.



Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan savaşta Tel Aviv yönetiminin saldırılarının durması ve rehinelerin serbest kalması için taraflar bu kez Paris'te cuma günü bir araya geldi.



İsrail yönetimi, Filistinlilerin son sığınağı olan Refah kentine saldırmaya hazırlanırken arabulucular ateşkes sağlanması için çabalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Paris'te yürütülen görüşmeler, İsrail Mossad istihbarat servisi başkanının Katar, Mısır ve ABD'li yetkililerle ayrı ayrı buluşmasıyla başladı.



Reuters'a konuşan isminin açıklanmasını istemeyen diplomatik kaynak, "Ciddi bir müzakerenin başlatılmasına doğru ilerlenebileceğine dair iyimserlik işaretleri var" dedi. Mısır'ın Al Qahera TV News kanalı da görüşmelerin başladığını duyurdu.



Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel, Hamas lideri İsmail Haniyeh ile ülkesinde görüştükten sonra ateşkes görüşmeleri için Paris'e gitmişti.



Hamas'tan bir yetkili, kendilerinin Kahire'deki ateşkes görüşmelerini tamamladığını kaydederek, arabulucuların İsrail'le hafta sonu yapılan görüşmelerden ne getireceğini beklediklerini söyledi.



Hamas yetkilisi, "Önerimizi Mısırlılarla görüştük ve onlar Paris'ten dönene kadar bekleyeceğiz" dedi.



Netanyahu, Gazze'de savaş sonrası planını hükümete sundu



İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre Netanyahu'nun dünkü kabine toplantısında sunduğu plan Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) kapatılmasını" içeriyor.



Plana göre İsrail, Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü elinde tutacak, Mısır-Gazze sınırında ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturarak "kaçakçılık girişimlerini" önleyecek.



Netanyahu'nun hükümete sunduğu yol haritasına göre Gazze'nin sivil idaresi ise "yönetim becerisine sahip profesyoneller" tarafından gerçekleştirilecek; bu kişiler "terörü destekleyen devlet ve oluşumlara bağlı olmayacak", maaşlarını bunlardan almayacak.