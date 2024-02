İmamoğlu ile küçük kız arasında gülümseten TRT diyaloğu

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Fatih Kara Surları Belgradkapı 2. Etap Restorasyonu Açılışı”nda konuştu. İmamoğlu “İstanbul, yıllarca üç şeyden çok çekti: İhmalden, ihanetten, israftan. İstanbul hiç bu kadar icraatçı bir dönem yaşamadı. Ben, her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılı ile de yarışır durumdayım. 5 yıl eşittir, 20 yıl, 25 yıl” dedi. İstanbul'da inançları, dini, milli duyguları istismar ederek siyaset yapma devrinin kapandığını vurgulayan İmamoğlu, “Oradan size ekmek yok” diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’na bağlı İBB Miras, Sümbülefendi Mahallesi’ndeki Belgradkapı Kara Surları’nın 30 yıl aradan sonra en kapsamlı restorasyonu gerçekleştirdi. Dünya mirası 1600 yıllık Kara Surları Belgradkapı için açılış töreni düzenlendi.Törenin yapılacağı alana, CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ile birlikte gelen İmamoğlu, önce Çocuk Kütüphanesi ve İBB Kültür’ün düzenlediği çocuk atölyesine konuk oldu. Bir anda karşılarında İmamoğlu’nun görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklarla, İBB Başkanı arasında renkli sohbetler yaşandı.İmamoğlu, kendisini izleyen kameraları göstererek, “Hangi kanallar bunlar” sorusunu yönelten Öykü isimli miniğe, “Bilmiyorum ki, bütün kanallar var orada” yanıtını verdi. İmamoğlu, Öykü’nün “TRT Haber mi” sorusunu ise, “Bilmiyorum ki, TRT Haber… O uğramıyor buraya, gelmiyor pek. Gelirken yolunu kaybediyor. Sonra diyorlar ki, ‘Bulamadık sizi.’” şeklinde yanıtladı. İmamoğlu, sözlerine, “Ağlayayım mı” şeklinde tepki veren Öykü’ye, “Bir türlü beni göstermiyorlar. Ne yapayım ben de” yanıtını verdi. Öykü’nün soruları, tepkileri ve İmamoğlu’nun yanıtları gülüşmelere neden oldu.İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada “Fatih'in göbeğinde bir çöp yığınından tarihi alanı kurtarmak, bizim için gerçekten şereftir, onurdur. İstanbul'un yıllardır ihmal edilmiş, özellikle kültürel mirasını gün yüzüne çıkarıyor, şehir hayatının da bir parçası yapıyoruz. Tarihi eserlerin restorasyonunu herhangi bir inşaat gibi görenler, İstanbul'a ne yazık ki dönem dönem tahminimizin çok üzerinde zarar verdiler. İşin özüne, ruhuna değil, ne yazık ki farklı duygularına; bazen rantına, bazen kazancına, bazen de iş bilmezliğine odaklandılar. Geçmişte, ne yazık ki vahim işlere imza attılar” diye konuştu.İmamoğlu şöyle devam etti:- İstanbul, yıllarca üç şeyden çok çekti: İhmalden, ihanetten, israftan. Sadece ihmalin görüntüsünü, buranın ilk halini gelip gördüğünüzde, anlardınız. Binlerce kamyon çöpün buradan taşınmasını görürken, burası bir yığın gibi çöp doldurulmuş, düşünsenize. Onu gördüğünüzde, ihmali görürdünüz.- İsrafı engellediğinizde, İstanbul'un her köşesinde iş ürettiğinizi, her rotasında, her noktasında açılışlar yaptığınızı görürsünüz. Ki onu biz gösteriyoruz. İhaneti de zaten kendi söyledi. Ben söylemedim. İstanbul’un bütün temel sorunları ihmal edilmiştir. Rant hesabıyla, kendi söylediği şekliyle, İstanbul'a ihanet edilmiştir. Her alanda İstanbul hiç bu kadar icraatçı bir dönem yaşamadı. Ben, her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılı ile de yarışır durumdayım. 5 yıl eşittir, 20 yıl, 25 yıl.- Bu sebeple, bizim belediyecilik konusunda ortaya koyduğumuz kabiliyet, bizimle yarışamayacaklarını onlara gösterdi. Bunu anlayınca neye döndüler? Bildikleri işe geri döndüler. ‘Sadece İstanbul'u konuşacağız’ diyenler, İstanbul'u bir kenara bırakıp, neye başladılar? Hemen iftira siyasetine başladılar. Bunlar, 2019’da da böyleydi. Hatırlayın; 2019’da da bize her şeyi söylediler. Bunlar o dönemde çıktılar, ‘terörist’ dediler, ‘hırsız’ dediler bize. Yahu seçimi hem kendileri çalıyor hem de ‘hırsız’ diyorlar. Ama en güzeli şu, en güzeli… Tarih ya bu. İşte tarihin göbeğindeyiz. Tarih, bütün yanılgıları ortadan kaldırıyor.- Hatırlayın, bana, ‘Sisi’ dedi, Sisi. Ne güzel Allah'ın işi. Tevafuk ya; Sevgililer Günü'nde gidip, Sisi'nin gözlerine bakmak, ona nasip oldu Mısır'da. Bütün iftiralarını bu millet, tek tek yutturdu onlara. Tek bir delil yokken… Bırak delili; bunu diyeli 2,5-3 sene oldu. Bir de benim 90 bine yakın çalışma arkadaşımı zan altında bıraktılar, töhmet altında bıraktılar. Bundan bile ar etmediler. Ne oldu? Hani, bir tane terörist niye bulmadınız? Şimdi ortada yok. Bu da ortadan kaybolacak, söyleyeyim size. Gönül isterdi ki, eski bakanların yolundan gitmesin. Ama sanki o yoldan gitmeye niyetli gibi duruyor. Tabii kendisi bilir. Ben akıl verecek değilim. Yolu açık olsun.- İstanbul'a dünüyle, bugünüyle, yarınıyla topyekun sahip çıkma yoludur bizim yolumuz. Bizim yolumuz adalet, eşitlik, kardeşlik yoludur. Oy uğruna her kılığa bürünenler, her renge boyananlar bunu iyi anlasınlar. İstanbul'da inançları, dini, milli duyguları istismar ederek siyaset yapma devri bitmiştir, kapanmıştır. Oradan size ekmek yok. İnancınız, milli duygularınız güçlü ise; bunu işinizle, icraatınızla göstereceksiniz.- Sizin kullandığınız bütçenin yarısıyla hem de tüm engellere rağmen sizden misli misli fazla çok icraat yapmış bir yönetimin vatanseverliğini sorgulamak, sizin haddinize bile değil. Siz alışmışsınız bir kişinin emrine, buyruğuna itaat etmeye. Biz ise, yeni bir yol çiziyoruz. Bize 16 milyon insan emir verir. Başka hiç kimse veremez. 86 milyon insan bize yol gösterir. Onun için burada, İstanbul'un ecdat yadigarı eserlerini öksüz bıraktınız, her yeri çöpe çevirdiniz. İnanın camileri hazinelerini bile… Onun için bu zihniyete cevabımız, yaptığımız doğru ve özenli işlerle olacak.İmamoğlu, Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’a da tepki göstererek "Bir meczup çıkacak, sözüm ona Osmanlı'yı savunacak, Atatürk'e laf edecek ve sokakta rahat rahat gezebilecek. Buna müsaade eden devlet yetkililerini buradan göreve davet ediyorum. Bu tarz ortamı yaratan insanlar ne Fatih Sultan Mehmet'e saygı duyar, ne de Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duyar" dedi.