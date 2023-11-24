Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

İsrail ile Hamas arasında üzerinde anlaşmaya varılan ateşkes, bu sabah yürürlüğe girdi. Yerel saatle sabah 07.00'de (TSİ 08:00) başlayan ateşkesin en az dört gün sürmesi öngörülüyor. Ateşkes anlaşmasında arabuluculuk yapan Katar'dan yapılan açıklamada, ateşkesin on güne kadar uzatılabileceği belirtildi.





Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari dün yaptığı açıklamada, ilk rehinelerin bugün serbest bırakılacağını duyurmuştu.





İlk olarak aynı ailelerden olmak üzere hepsi kadın ve çocuk 13 kişinin serbest bırakılacağını belirten Ensari, "her gün belli sayıda sivilin serbest bırakılmasıyla dört günde üzerinde anlaşılan 50 toplamına ulaşılacağını" bildirmişti.





Ateşkesin uzatılabileceğini belirten Ensari "Umuyoruz ki bu insani ateşkes kalıcı bir ateşkes için daha büyük çalışmaların başlamasını sağlar" açıklamasını yapmıştı.





İsrail'den dün yapılan açıklamalarda da Hamas'ın her gün en az 10 rehine bırakması halinde ateşkesin sürebileceği ifade edilmişti.





Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda varılan anlaşma uyarınca Hamas, 50 rehineyi serbest bırakacak. İsrail de buna karşılık cezaevlerinde tutuklu bulunan 150 Filistinliyi salacak. Serbest bırakılacak Filistinliler, kadınlar ve 19 yaşın altındaki çocuklar arasından seçilecek. Anlaşma uyarınca ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların geçişine izin verilecek.





Hamas'ın 7 Ekim tarihinde İsrail yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında İsrail verilerine göre bin 200 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ve kara harekatında ise Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 14 binden fazla Filistinli can verdi.