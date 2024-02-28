Gelin, Kur’an Ayı Ramazan’a Kur’ân’ın Sihirli Ufkundan Girelim





Kerim Balcı

“Dünya Döndükçe Pırlanta Okumaya var mısınız?”





Bu soruyla başlıyor, 9 Mart 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Dünya Döndükçe Kitap Okuma Kampı’nın duyurusu. Bu bir online kamp. Aralıksız 24 saat sürüyor. Katılımcılar Japonya’da sabah 9:00’da başladıkları programlarını yirmi kadar ülkedeki Hizmet gönüllülerini sanal alemde de olsa ziyaret edip, dünyanın etrafında tam bir tur attıktan sonra Avustralya’da, ertesi sabah 11:00’de tamamlıyorlar. Bu defa okunacak pırlanta eser ise Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Kur’ân’ın Sihirli Ufku: Yusuf Suresi adlı tefsir kitabı.





Bu, Dünya Döndükçe kamplarının üçüncüsü. Daha önce Işık Karanlığı Boğarken ve Işık Karanlık Devr-i Daimi kitapları müzakere edildi bu kamplarda. Her ikisi de 24 saatlik kamplardı.

Yirmidört saat boyunca aralıksız kitap okuma kampı kendilerimizi hapsettiğimiz konfor alanını zorlamaya yönelik bir düşünce aslında. Zamana hükmetme, zamanı genişletme, zaman kıskacından, velev algılar seviyesinde de olsa kurtulma bütün tekamül disiplinlerinin hedefi olmuştur. En uç seviyesinde ölümsüzlük arayışı, en alt seviyesinde az zamanda çok işler yapma kararlılığı olarak kendini gösteren bu tekamül hedefine doğru bir adım Dünya Döndükçe de.

Üstad Necip Fazıl, İdeolocya Örgüsü’nde Büyük Doğu idealinin toprak genişlemesiyle alakası olmadığını ifade ettikten sonra “O, kendini mekân çerçevesinde değil, zaman çerçevesinde gerçekleştirmeye talip…” der. Arza ancak asra hükmedenler talip olabilirler. Dünya Döndükçe zamanla olan, çağla olan ilişkimizi sorgulama girişimi bir anlamda…

İnsanlığın bilinen en eski yazılı eseri, en eskimeyen arzularımızdan beka arzusunu anlatır. Gılgamış Destanında, Büyük Tufan’dan canlı kurtulmayı başaran Utnapiştim’i ziyaret eden Kral Gılgamış ölümsüzlüğün iksirini ister ondan. Bunun kendisine bahşedilmiş istisnai bir ayrıcalık olduğunu anlatan Utnapiştim, insanların değil ölümü, ölümün küçük kardeşi olan uykuyu bile yenemeyeceklerini söyler. Gılgamış eğer altı gün yedi gece uyanık kalabilirse ölümsüzlüğü talep edebilecektir. Ama daha Utnapiştim sözünü bitirmeden uykuya dalar Gılgamış ve altı gün yedi gece boyunca uyur. Ölümsüzlük arayışında, ölümün küçük kardeşi uykuya yenilerek dersini alır Gılgamış…

Ama insan, ölümsüzleşmeden de destanlaşabilir…





Dünya Döndükçe, yılda birkaç defa olsun, kendi sınırlarını zorlama çabası…





Bir arayış aynı zamanda. Hocaefendi’nin nicedir talep edip durduğu yepyeni okuma metotlarını keşfetme arayışı.

Eseri, eser sahibinin tesir ikliminde yetişmiş müessir kametlerin rehberliğinde okuma girişimi aynı zamanda. Cemal Türk, Dr. Ergun Çapan, Numan Yiğit, Mehmet Yıldız, Emine Eroğlu, Prof. Dr. Suat Yıldırım, Dr. Ahmet Kurucan, Dr. Mehmet Yavuz Şeker, Nedim Hazar, Ecir İşiyok, Dr. Züleyha M. Fikret, Dr. Albert Frolov ve daha bir dizi sürpriz ismin prizmasından seyretme fırsatı, pırlantalardan yansıyan ışığı…

Özetlerle, zihin haritalarıyla, bulmacalarıyla, AI yardımıyla oluşturulmuş görselleriyle, müzakere saatiyle ve ödüllü yarışmalarıyla renklendirilmiş bir ışıktır göreceğimiz.

Gelin, bir kitap okuyup ruh dünyalarımızı formatlama fırsatını kaçırmayalım.

Gelin, Kur’an ayı Ramazan’a Kur’ân’ın Sihirli Ufku’ndan girelim.

















Dünya Döndükçe Kampını, merkezi ABD’de olan Respect Graduate School’un mezunlar derneği düzenliyor. Kampa katılım ücretsiz, ancak önceden kayıt olmak gerekiyor. Kayıt olmak ve Friends of Respect (Respect Dostları) bültenine abonelik için tıklayınız: https://t.ly/pYTPx

Kayıtlı katılımcılara kampın tam bir programı kamptan bir gün önce eposta ile gönderilecektir. Katılımcılar kampın istedikleri bölümüne istedikleri kadar süre katılabilirler.



