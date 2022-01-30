Samanyolu Haber /Spor / Genç futbolcu tutuklandı /30 Ocak 2022 22:10

Genç futbolcu tutuklandı

İngilitere'nin önde gelen futbol kulüplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood'un genç bir kadına şiddet uyguladığı şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Manchester Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiliz oyuncu Mason Greenwood, genç bir kadına şiddet uyguladığı şüphesiyle tutuklandı.

Polis departmanı, yayımladığı açıklamada, "Yapılan soruşturmaların ardından 20'li yaşlarındaki bir kişinin tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutuklandığını doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Manchester Polisi'nin 30 Ocak pazar günü, fiziksel şiddet olaylarını bildiren bir kadın tarafından yayımlanan sosyal medya görüntüleri ve videolarından haberdar edildiği ve soruşturma açıldığı belirtildi.

Manchester Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Mason Greenwood'un gözaltında tutulduğu ve sorgulamanın devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Harriet Robson isimli 20 yaşındaki genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Görüntülerin internet ortamında yayılması üzerine İngiliz kulüp Manchester United, Mason Greenwood'un süresiz kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
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