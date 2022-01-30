Samanyolu Haber /Gündem / "Paylaştığınız bu karede bir anormallik yok mu?" /30 Ocak 2022 22:02

"Paylaştığınız bu karede bir anormallik yok mu?"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile bir araya gelmesini eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Vali Erin'in paylaştığı fotoğrafı işaret ederek "Bu karede bir anormallik yok mu? Şanlıurfa toplantısında AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı size eşlik ediyorsa muhalefet partilerinin Şanlıurfa il başkanlarını da davet etmeniz gerekmez miydi?" diye sordu.

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile birlikte çektirdiği fotoğrafı, “Şanlıurfa’mızı konuştuk” notuyla sosyal medyada hesabında yayınladı.

Mahmut Tanal, Vali Erin’in paylaştığı fotoğrafa tepkisini sosyal medya hesabında dile getirdi.

Erin’in paylaştığı fotoğrafı alıntılayan Tanal, paylaşımlarında şunları kaydetti:

- Sayın Abdullah Erin Valim, size saygımız var ama paylaştığınız bu karede bir anormallik yok mu? Şanlıurfa toplantısında AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı size eşlik ediyorsa muhalefet partilerinin Şanlıurfa il başkanlarını da davet etmeniz gerekmez miydi?

- Şimdi, Zeynel başkan ve şürekasının ‘Haydi toplanalım’ dediği gün Şanlıurfa, Türkiye gündeminde ilk sıradaydı. Atanmayan Murat K. öğretmenimiz yaşamına son verdi. Yine Eyyübiye ilçesinde 13 yaşındaki yavrumuz canına kıydı.

- Geçtiğimiz yıl, Şanlıurfa’da intihar vakalarının nedenlerinin araştırılarak çözüm önerilerinin belirlenmesi için TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ettik. AKP bu talebimizi engelledi. Şimdi toplandığınız o partinin mensupları, intihar mevzusunu açar mı hiç?

“TORPİL, KAYIRMACILIK, USULSÜLÜK KONULARINDA ŞANLIURFA ZİRVEDE”

Torpil, kayırmacılık, usulsüzlük, liyakatsizlik, adaletsizlik, yandaşı işe alma, belediye ve kamu hizmetlerinden mahrum kalma, çarpık yapılaşma, tarım arazilerini imara açma, eşitsiz uygulama konularında Şanlıurfa Türkiye’de zirvededir. Tüm bu sorunların müsebbibi de AKP’dir.

Eğer gerçekten Şanlıurfa için toplanılmış olsaydı, intihar vakaları da dikkate alınarak tüm STK temsilcileriyle, muhtarlarla, tüm partilerin il başkanlarıyla, kaymakamlarla, Emniyet, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ve diğer kamu kurum yetkilileriyle, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası temsilcisiyle, kentin bütün paydaşlarıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilirdi.

“AKŞAM OTURMASINA GİDEREK ŞANLIURFA’NIN CİDDİ MESELELERİNİ KONUŞAMAZSINIZ”

Zeynel başkan ve saz arkadaşlarıyla akşam oturmasına giderek Şanlıurfa’nın ciddi meselelerini konuşamazsınız! Onlara göre Şanlıurfa’da zaten her yer güllük gülistanlık! Onlar Şanlıurfa halkının elektrik, su, yol, altyapı çilesini, kentteki yoksulluğu, açlığı, işsizliği, çaresizliği size anlatmazlar. Zeynel başkan ve saz arkadaşları, bu akşam gezmelerini alışkanlık haline getirdi.

Sayın Valim, siz ona uymayın! Geçtiğimiz günlerde de ‘atanmış’ misafiriyle birlikte akşam karanlığında Balıklıgöl bölgesine gitmişti. Kapalı kepeneklerin önünde çekilen görüntüleri, ‘Esnaf ziyareti’ diye paylaşmışlardı!”

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