Kılıçdaroğlu beklenen açıklamasını yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen çarşamba gecesi, Kalyon İnşaat'ın aldığı; Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesinde yaşanan ve kamunun 6 milyar TL zararına uğramasına yol açan gelişmeleri Twitter hesabından açıklamıştı.Kılıçdaroğlu bugün yaptığı paylaşımındaysa, “Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere” açıklamasında bulundu.Kılıçdaroğlu, 21.00'i işaret ederek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." ifadelerine yer verdi. "Sarayın trolleri ifşa oldu' diyen Kılıçdaoğlu, trol olduğunu söylediği 'Nevzat Kanlı ve Trakyalı' gibi isim ve hesapları sayarak 'sizi biliyoruz' ifadelerini kullandı. Bu hesapların her gün kendisine küfür ettiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, milletin parasının bu kişilere harcandığını savundu.CHP lideri, "Neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor. Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar sonra bunları aktarıyorlar. Yetmiyor para o yüzden sizlere döndüler vergi üstüne vergi zam üstüne zam.." dedi.Kılıçdaroğlu yayımladığı videoda ise şu ifadeleri kullandı: - Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve devasa troll ağını anlatmak için sizleri davet ettim. Biliyorsunuz bu sarayın şatafatın devam etmek için beslediği yapılar var. - Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir troll ağı hazineden çalınan paralarla besleniyor. Bir imza ile. - Neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor. Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller.- Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar sonra bunları aktarıyorlar. Yetmiyor para o yüzden sizlere döndüler vergi üstüne vergi zam üstüne zam… Faturayı yine çıkarıyorlar. Çünkü yeniden götürmek üzere hazineye para aktarmaları gerekiyor.- Islak imzalarla. Ben de bu trol ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk illegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Ama ben bana atanan trolleri tebrik ederim müthiş bir iş çıkarmışlar.- Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte her şeyi illegal. Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar, mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. - Dijitalde de bir trol ordusu ile karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu. Halk ise sefalet içerisinde.- Durun birincisini anlatayım: Nevzat Kanlı diğer namı son laik bükücü. Nevzat Kanlı benim dijital sapığım gibi bir şey. Ne yazsam ne tweet atsam nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşüyor.