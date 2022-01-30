Samanyolu Haber /Gündem / Düşük internet hızıyla ilgili emsal olabilecek karar /30 Ocak 2022 21:03

Düşük internet hızıyla ilgili emsal olabilecek karar

Kendisine söz verilenden düşük bir internet hızı ile karşılaşan tüketici abonelik iptali için istenen cayma bedelini geri almak için mahkemeye başvurdu. Alınan karar ise bakın hangi yönde oldu.

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Sputnik TÜrkiye'de yer alan habere göre Konya'da internet aboneliğini yavaş olduğu için iptal ettiren Onur Kızılçay, 1200 TL cayma bedelini geri alabilmek için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyetin, başvuruyu onaylamasının ardından dava açıldı. Bilirkişinin hazırladığı raporda internet sağlayıcısının 'ayıplı hizmet' verdiği belirtilince mahkeme cayma bedelinin iadesine hükmetti.

Konya'da yaşayan Onur Kızılçay (28), internet hızı düşük olduğu için defalarca tarifesini değiştirdi ancak yine aynı sorunla karşılaşınca aboneliğini iptal ettirerek 1200 TL cayma bedeli ödedi.

Cayma bedelini geri alabilmek için Ekim 2020'de avukatı aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Kızılçay, hukuk mücadelesini kazanarak Kasım 2021'de parasını geri aldı.

Verilen taahhütün en az yüzde 75'i karşılanmak zorunda

Kızılçay'ın avukatı, Emre Akman internet sağlayıcısı vatandaşa vaat ettiği unsurları yerine getirmiyorsa, müşterinin bu durumu kanıtlayarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurması gerektiğini belirtti.

Akman, “Davamız sonuçlandı. 16 megabit bir internet alıyorsan, bunun en az yüzde 75’ini internet sağlayıcı vermek zorunda. Veremiyorsa her vatandaş internet sağlayıcısını cayma bedeli ödemeksizin iptal ettirebilecek" dedi.

Bilirkişi raporunda 'ayıplı hizmet'

Bilirkişi raporunda "Eğer bir internet sağlayıcısı size gerekli unsurları vermiyorsa, söylemiyorsa ve internet hızını sağlamıyorsa gerektiği gibi bu bir ayıplı hizmettir’ denildiğini hatırlatan Akman, “Büyük internet sağlayıcı firmaları bu konuda bizi etkisi altına almıştı. Çıkan gerekçeli kararımızda 'ayıplı hizmet' olduğuna mahkeme karar verdi” diye konuştu.


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