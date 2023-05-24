'Gençliğinizi geri almak için son şans'

Sözcü'de yer alan habere göre Milleti İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Gençleri sandığa oy vermeye çağıran Kılıçdaroğlu, “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama geleceğin için karar ver. Sana gençliğini unutturup; işsiz, güçsüz, parasız bırakanlar mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, videoyu, “Benim için değil, kendiniz için geleceksiniz sandıklara gençler. 28 Mayıs, gençliğinizi geri almak için son şanstır. Bu sizin için yaşama sevinci referandumudur. Vatanını seven gelsin” notu ile paylaştı.