Yeniçağ'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi Kurucu Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti.Saçan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören Saçan dün yaşamını yitirdi. 1985 yılında Polis Akademisi’ni devre birincisi derecesiyle tamamlayan Saçan, ilk olarak Emniyet İstihbaratı’nda görev yaptı.

Yıllar içinde akademik eğitimi çerçevesinde sosyal bilimlerde doktorasını tamamlayıp ünvan aldı. Saçan, daha sonra özellikle dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz döneminde İstanbul Emniyeti’nin İstihbarat Şubesi bünyesinde görev aldı.



Saçan, ardından 1998’de İstanbul ve büyük kentler başta olmak üzere ülke genelinde özellikle mafya adıyla tanımlanan organize suç örgütleriyle mücadele edilmesi amacıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurulması çalışmalarında yer aldı.

Çok sayıda suç grubunun gözaltına alındığı soruşturmaları yürüttü



Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü merkezinde de kurulan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin koordinesinde mafyaya yönelik başlatılan operasyonları çerçevesinde özellikle İstanbul’daki soruşturmaları ekibiyle birlikte yönetti.

Saçan, aynı görevi çerçevesinde Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı, Nuriş kardeşler, Sarallar gibi suç gruplarının Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar’ın da gözaltına alındığı soruşturmayı yürüttü.



DGM Başsavcılıklarının adli sistemde yer aldığı dönemde, çoğunlukla DGM soruşturmalarını savcıları verdiği görevle yöneten Saçan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında belediyeye yönelik gözaltılarla sonuçlanan operasyonu gerçekleştirdi.



2009’da gözaltına alınıp tutuklandı



Bu arada Saçan, Ergenekon soruşturmaları çerçevesinde 2009’da gözaltına alınıp tutuklandı. 2010’da tahliye edilen Saçan, sonrasında bir kez daha emniyetten ihraç edildi. İhraç gerekçesi görev sırasında gözaltına alınan şüphelilere işkence yapılması iddiasının tespit edilmesiydi.

