Tarladan üç ceset çıkmıştı, katil zanlısı “İki kişi daha öldürüldü” dedi

Sözcü'nün haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci’nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istedi.



Yapılan soruşturma sonrası Silivri-Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki Rümeysa Polat’a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.



Gözaltına alınan Ü.Y. ve Ö.Y. akşam saatlerinde getirildikleri Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Polis tarafından sorgulanan Ü.Y.’nin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, diğer şüpheli Ö.Y. cinayetleri bildiğini ayrıca iki kişinin daha öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.



KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheli Ö.Y., sorgusunda Ü.Y.’nin Sevgi Demirci’nin kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat’ı da öldürerek Silivri ve Çatalca’da gömdüğünü bildiğini belirtti.



Sevgi Demirci’nin Erdoğan Polat’la da ilişki yaşadığını iddia eden Ö.Y.’nin 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki olayı, Ü.Y.’nin kendisini de öldüreceğinden korktuğu için kimseye söylemediğini iddia ettiği öğrenildi.



Polis ekipleri şüphelinin bu ifadesi üzerine Ö.Y.’nin cesetlerin gömüldüğünü belirttiği Silivri ve Çatalca’da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı.



GÖZALTI SAYISI 3’E YÜKSELDİ



Öte yandan polis soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin cinayetleri bilip polise bilgi vermeyen bir kişi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü gözaltındaki şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim izni alındığı belirtildi.