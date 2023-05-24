Samanyolu Haber /Gündem / Tarladan üç ceset çıkmıştı, katil zanlısı “İki kişi daha öldürüldü” dedi /24 Mayıs 2023 20:58

Tarladan üç ceset çıkmıştı, katil zanlısı “İki kişi daha öldürüldü” dedi

İstanbul Silivri'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden Ö.Y., iki kişinin daha öldürüldüğünü itiraf etti.

SHABER3.COM

Sözcü'nün haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci’nin yakınları,  25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istedi.

Yapılan soruşturma sonrası Silivri-Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki Rümeysa Polat’a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

Gözaltına alınan Ü.Y. ve Ö.Y. akşam saatlerinde getirildikleri Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Polis tarafından sorgulanan Ü.Y.’nin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, diğer şüpheli Ö.Y. cinayetleri bildiğini ayrıca iki kişinin daha öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheli Ö.Y., sorgusunda Ü.Y.’nin Sevgi Demirci’nin kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat’ı da öldürerek Silivri ve Çatalca’da gömdüğünü bildiğini belirtti.

Sevgi Demirci’nin Erdoğan Polat’la da ilişki yaşadığını iddia eden Ö.Y.’nin 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki olayı, Ü.Y.’nin kendisini de öldüreceğinden korktuğu için kimseye söylemediğini iddia ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelinin bu ifadesi üzerine Ö.Y.’nin cesetlerin gömüldüğünü belirttiği Silivri ve Çatalca’da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı.

GÖZALTI SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Öte yandan polis soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin cinayetleri bilip polise bilgi vermeyen bir kişi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü gözaltındaki şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim izni alındığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tarladan üç ceset çıkmıştı, katil zanlısı “İki... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:50:37