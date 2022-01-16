Genel Kurul'da taksiciler bir birine girdi

İstanbul taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu’nda kavga çıktı. Salona giren polis kavgayı güçlükle ayırdı.







İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi’nde Olağan Genel Kurulu’nu yapmaya başladı. 5 kişinin aday olduğu seçimlerde, İTEO Başkanı Eyüp Aksu konuşma yaparken üyeler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye döndü. Başkan adayları üyeleri sakinleştirmeye çalışırken salona gelen polis ekipleri grupları ayırdı. Polis salonda ve dışarda güvenlik önlemi aldı.





Genel Kurul’da mevcut başkan Eyüp Aksu ile önceki başkan Yahya Uğur da adaylar arasında yer alıyor. Eyüp Aksu, 4 yıllık süreçte yetişmeyen projelerin yeni dönemde devamının geleceğini belirtti.





Eyüp Aksu, yolcu ve taksiyi buluşturacak aplikasyonu yaptımlarını belirterek, “Ayrıca ticari araçlarda araç yaş kullanımı 6 yıl, bunu uzatmayı düşünüyoruz. ayrıca araç takımı ile ilgili bir markanın tekeline mahkum olduk. Milli yerli şartının kaldırılarak rekabete açılıp isteyen esnafımızın istediği marka arabayı almasını sağlayacağız. Taksi plakasının değerinin artışını günlük kazancımızın artışını sağlayacağız. Korsan yasasıyla ilgili bir değişiklik yapacağız. Sürücünün ehliyetine belli bir süre el konulmasıyla alakalı çalışmalarımız olacak” dedi.







BEYEFENDİ TAKSİLİK VURGUSU







Adaylardan Yahya Uğur ise ‘Beyefendi taksicilik’ vurgusu yaptı. Müşteri memnuniyeti konusunda hassas davranacaklarını dile getiren Uğur, “Taksicilerin geleceğini ve mesleklerini güvence altına almak öncelikli görevimiz. Çünkü gün geçtikçe taksiciler adına olumsuz şeyler oluyor ve biz de taksicileri bu olumsuzluklarla ilgili bilgilendirip çözüm önerilerimizi de bildirdik. Bizim önceliğimiz de patronumuz da müşteridir. Çünkü eğer müşteri bizi tercih etmezse devlet bize zorla müşteri veremez. O yüzden müşterimizden şikayetlerin azalmasını önceliyoruz. Yanlış yapılmasını engelleyemeyebiliriz ama bütün İstanbullu bilsin ki yanlış yapanı cezalandırırız. Diğer kurumlara bırakmadan biz cezalandırırız. Biz taksiciliği seviyoruz çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. 3 kendini bilmez yüzünden İstanbulluyla müşteriyle kavga etmeyeceğiz. Dolayısıyla geçmişte mahallenin sevilen abisi olan o beyefendi taksiciliği geri getireceğiz. Bunun dışında SGK cezaları çok fazla can yakıyor. Aylık rutin telefon faturamız gibi. Bu konuda taksici arkadaşlarımız rahat edecek o cezalar artık gelmeyecek” diye konuştu.