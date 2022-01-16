Yargıtay yemek ücretlerine 6 ayda 3 kat zam yaptı, personelini aç bıraktı

Yargıtay Başkanlığında çalışan kamu emekçileri, yemek ücretlerine gelen yüksek zam nedeniyle boykota başladı. Yargıtay emekçileri, 6 ay önce 5 lira olan yemek ücretinin önce 9 liraya, yeni yılda da 15 liraya çıkmasının yönetmeliğe aykırı olduğunu vurguluyor.







Evrensel'in haberine göre Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre kurum bütçelerinden yapılan yemek yardımı Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde görev yapan memurlar için yemek maliyetinin azami üçte ikisi olarak uygulanıyor. Ancak Yargıtayda 2021 yılı başında 5 TL olan yemek ücretleri, yılın son çeyreğinde 9 TL’ye, 2022 yılında ise 15 TL’ye yükseldi. Artışın ardından yemekhane adeta boş kaldı.





KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), Yargıtay Başkanlığına, bu yüksek zammın, farklı kadro ve unvanlardaki personel arasında eşitsizliğe neden olduğunu belirterek 10-14 Ocak tarihleri arasında yemekhaneye gitmeyeceğini bildirdi. Kurumda çalışan kamu emekçileri, yüksek zammın ardından geçtiğimiz hafta yemekhaneyi boykota başladı. Memur-Sen’e bağlı yetkili sendika Büro Memur-Sen de artan tepkiler üzerine kuruma yazdığı yazıda, zamların geri çekilmesini istedi.





YÜKSEK ZAM GERİ ÇEKİLMEZSE BOYKOT SÜRECEK

Yargıtayda çalışan bir sendika sözcüsü, yönetmeliğe göre yemek maliyetinin üçte birinin memurdan alınması gerektiğini belirterek, “Bizden alınan yemek fiyatı 15 liraysa, maliyetin 45 lira olması lazım. Ancak menüye baktığımızda bunu göremiyoruz. Örneğin öğle yemeği menüsünde kuru fasulye, pilav, ayran, ekmek ve su yazıyordu. Maliyetin 45 lira olmamasını geçtim, ekmek ve su bile menüde ayrıca belirtiliyor” dedi.





Öte yandan yemek maliyetinin 19 lira olduğu yönünde duyumları olduğunu söyleyen Yargıtay emekçisi, kurum şehir merkezinden Ahlatlıbel’e taşınınca öğle yemeğini dışarıda yeme alternatiflerinin de kalmadığını dile getirdi.