Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay yemek ücretlerine 6 ayda 3 kat zam yaptı, personelini aç bıraktı /16 Ocak 2022 15:37

Yargıtay yemek ücretlerine 6 ayda 3 kat zam yaptı, personelini aç bıraktı

Yargıtay Başkanlığında çalışan kamu emekçileri, yemek ücretlerine gelen yüksek zamlara karşı boykota başladı. Yargıtay 6 ay içinde yemek ücretlerini 5 liradan 15 liraya çıkardı.

SHABER3.COM

Yargıtay Başkanlığında çalışan kamu emekçileri, yemek ücretlerine gelen yüksek zam nedeniyle boykota başladı. Yargıtay emekçileri, 6 ay önce 5 lira olan yemek ücretinin önce 9 liraya, yeni yılda da 15 liraya çıkmasının yönetmeliğe aykırı olduğunu vurguluyor.

Evrensel'in haberine göre Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre kurum bütçelerinden yapılan yemek yardımı Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde görev yapan memurlar için yemek maliyetinin azami üçte ikisi olarak uygulanıyor. Ancak Yargıtayda 2021 yılı başında 5 TL olan yemek ücretleri, yılın son çeyreğinde 9 TL’ye, 2022 yılında ise 15 TL’ye yükseldi. Artışın ardından yemekhane adeta boş kaldı. 

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), Yargıtay Başkanlığına, bu yüksek zammın, farklı kadro ve unvanlardaki personel arasında eşitsizliğe neden olduğunu belirterek 10-14 Ocak tarihleri arasında yemekhaneye gitmeyeceğini bildirdi. Kurumda çalışan kamu emekçileri, yüksek zammın ardından geçtiğimiz hafta yemekhaneyi boykota başladı. Memur-Sen’e bağlı yetkili sendika Büro Memur-Sen de artan tepkiler üzerine kuruma yazdığı yazıda, zamların geri çekilmesini istedi.

YÜKSEK ZAM GERİ ÇEKİLMEZSE BOYKOT SÜRECEK
Yargıtayda çalışan bir sendika sözcüsü, yönetmeliğe göre yemek maliyetinin üçte birinin memurdan alınması gerektiğini belirterek, “Bizden alınan yemek fiyatı 15 liraysa, maliyetin 45 lira olması lazım. Ancak menüye baktığımızda bunu göremiyoruz. Örneğin öğle yemeği menüsünde kuru fasulye, pilav, ayran, ekmek ve su yazıyordu. Maliyetin 45 lira olmamasını geçtim, ekmek ve su bile menüde ayrıca belirtiliyor” dedi.

Öte yandan yemek maliyetinin 19 lira olduğu yönünde duyumları olduğunu söyleyen Yargıtay emekçisi, kurum şehir merkezinden Ahlatlıbel’e taşınınca öğle yemeğini dışarıda yeme alternatiflerinin de kalmadığını dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yargıtay yemek ücretlerine 6 ayda 3 kat zam yaptı, personelini... Sonraki Haber >>

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:16